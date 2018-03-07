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"Новый тренд бредового характера". Эксперт об обвинении Норвегии в адрес РФ

12:1607.03.2018
(обновлено: 12:20 07.03.2018)
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© Фото : U.S. Army EuropeКомандир сержант-майор США Шерил Лион и Норвежский викинг в ОслоКомандир сержант-майор США Шерил Лион и Норвежский викинг в Осло
© Фото : U.S. Army Europe
В Норвегии обвинили Россию в том, что она якобы отрабатывала удары с воздуха по королевству. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik напомнил, что это не первое подобное обвинение, но раньше речь шла об "ударах с моря".

Руководитель военной разведывательной службы (ВРС) Норвегии Мортен Хага Лунде заявил, что в 2017 году российские ВКС якобы отрабатывали нанесение ударов по целям в королевстве. Об этом говорится в статье The Independent Barents Observer

"Меньше года назад, 24 марта, российские бомбардировщики проводили тактические полеты по направлению к сооружениям ВРС в Варде, – сказал Лунде. – Они отрабатывали наступательные действия, после чего вернулись на базы на Кольском полуострове". По словам Лунде, в операции участвовали девять самолетов.

Флаг на норвежской границе
© Fotolia / mmuenzl
Военный эксперт: Норвегия активно наращивает натовские "латы"
По информации норвежских военных, в 2017 году произошло не менее трех подобных инцидентов. Так, глава разведки утверждает, что в мае прошлого года российские военные самолеты отрабатывали нанесение ударов по технике, участвовавшей в международных учениях на территории Норвегии.

В прошлом году Мортен Лунде заявлял о "растущей активности российского подводного флота" и о том, что норвежские военные испытывают трудности с обнаружением современных российских подлодок.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что подобные заявления норвежских военных уже стали некоей тенденцией.

"Я хотел бы напомнить, что Норвегия – одна из старейших стран, которая в свое время вошла в блок НАТО, и с тех времен ей постоянно мерещится некая "русская угроза". Они постоянно ищут невидимые "российские подлодки", которые якобы пытаются захватить Норвегию с моря. А теперь у них начался некий новый тренд бредового характера о том, что Россия якобы хочет нанести удар с воздуха по норвежским объектам. При этом надо учитывать, что подобные заявления делаются представителями серьезных разведывательных структур. Но их предположения носят весьма туманный, расплывчатый характер. На сегодняшний день мы видим ярко выраженную тенденцию со стороны норвежских военных, направленную на то, чтобы в информационном пространстве спровоцировать мировую общественность на некие действия в отношении России", – сказал Андрей Кошкин.

Он отметил, что российские военные действуют в рамках международных требований, и ни о каких планах по нападению на Норвегию даже речи не идет.

"Что касается действий наших ВКС, да и вообще Вооруженных сил, они занимаются своей боевой подготовкой, чтобы надежно защитить национальные границы, суверенитет, безопасность государства. При этом работают они на высочайшем уровне, соблюдая все требования. Наша граница на замке. А выступления различных злопыхателей в информационном пространстве, неких провокаторов – это только лишь попытка выбить из налогоплательщиков добавочные субсидии на свое прекрасное проживание в погонах", – считает военный политолог.

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Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Alexx-y3
Ну это уже паранойя.С такой тенденцией вы скоро будите предъявлять нам как акт агрессии направление стволов техники на параде 9 мая в Москве.
12:54
07.03.2018
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