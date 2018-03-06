"Безумный план". Политолог о "новой военной операции" Киева в Донбассе

Киев может начать военную операцию в Донбассе, не прекращая действия "антитеррористической", заявил офицер управления правового обеспечения украинского Генштаба Юрий Бобров.
"Такая операция была объявлена в 2014 году, она продолжается и, вне зависимости от выполнения этого закона, решение о ее продлении или прекращении будет приниматься руководителем антитеррористического центра при СБУ", – сказал Бобров.
Представитель Генштаба выразил убежденность, "что антитеррористическая операция продолжится вне зависимости от того, когда начнется или завершится операция объединенных сил".
По словам Боброва, кандидатура командующего объединенных сил уже определена, в ближайшее время ее утвердит президент. Главным претендентом стал генерал с боевым опытом, который участвует в операции в Донбассе, добавил представитель Генштаба.
В январе Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Он дает президенту право использовать вооруженные силы в мирное время "ради защиты суверенитета". Это позволит применять армию на востоке страны без объявления войны.
Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны и главе Генштаба до апреля подать предложения по смене формата операции в Донбассе и кандидатуре главы объединенных сил.
Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление украинского военного.
"Это уже не первое заявление, звучащее из уст офицеров ВСУ, которое наводит на мысль о том, что среди определенной части политического истеблишмента Украины и среди военных безумный план решения проблемы Донбасса военным путем по-прежнему существует. Неслучайно начались конкретные разъяснения, чем "антитеррористическая" операция отличается от военной, разговоры о том, что это совершенно разные действия. И если следовать безумной логике представителей Киева, то действия военных не подпадают ни под действие закона о реинтеграции Донбасса, ни под Минские соглашения", – сказал Игорь Шатров.
По его мнению, Киев сейчас ищет повод для развязывания реальных боевых действий в Донбассе.
"Я думаю, сейчас мы наблюдаем информационную подготовку к каким-то серьезным боевым действиям в Донбассе. Все это может вылиться в развязывание "горячей" фазы конфликта. То есть ищется сейчас какой-то повод. Ведь информационная подготовка имеет две цели: одна – это подготовка общественного мнения к возможности начала боевых действий, а вторая – это провокация противника на какую-то реакцию, на неосторожные действия. То есть мы, по сути, наблюдаем подготовку к войне", – сказал политолог.
При этом он считает неслучайным, что тема новой военной операции на юго-востоке Украины поднимается именно сейчас.
"На мой взгляд, это напрямую связано с 18 марта, с выборами президента РФ. Потому что мы понимаем, что Россия не сможет остаться безучастна, если конфликт перейдет в "горячую" фазу. А вот в какой степени не останется – это уже вопрос. По-моему, цель подобного рода провокаций, которые усиливаются ближе к выборам, – втянуть Россию, российскую армию в реальный конфликт на Донбассе. То есть не в моральную поддержку ополченцев Донбасса, не в гуманитарную помощь, а именно в реальные боевые действия. Им (представителям Киева) это очень надо, они очень хотят этого уже не первый год", – заключил Игорь Шатров.
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