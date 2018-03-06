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"Безумный план". Политолог о "новой военной операции" Киева в Донбассе

17:5906.03.2018
(обновлено: 18:00 06.03.2018)
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© РИА Новости / Михаил ПалинчакПерейти в фотобанкСтепан Полторак у здания Министерства обороны Украины в КиевеСтепан Полторак у здания Министерства обороны Украины в Киеве
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Украинский Генштаб анонсировал новую военную операцию в Донбассе. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik отметил, что подобные заявления наводят на вполне определенную мысль.

Киев может начать военную операцию в Донбассе, не прекращая действия "антитеррористической", заявил офицер управления правового обеспечения украинского Генштаба Юрий Бобров.

Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко в Киеве. 28 февраля 2018
© AFP 2018 / Efrem Lukatsky
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Он призвал разделять понятия военной (предусмотренной законом о реинтеграции Донбасса – ред.) и "антитеррористической" операции.

"Такая операция была объявлена в 2014 году, она продолжается и, вне зависимости от выполнения этого закона, решение о ее продлении или прекращении будет приниматься руководителем антитеррористического центра при СБУ", – сказал Бобров.

Представитель Генштаба выразил убежденность, "что антитеррористическая операция продолжится вне зависимости от того, когда начнется или завершится операция объединенных сил".

По словам Боброва, кандидатура командующего объединенных сил уже определена, в ближайшее время ее утвердит президент. Главным претендентом стал генерал с боевым опытом, который участвует в операции в Донбассе, добавил представитель Генштаба.

В январе Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Он дает президенту право использовать вооруженные силы в мирное время "ради защиты суверенитета". Это позволит применять армию на востоке страны без объявления войны.

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны и главе Генштаба до апреля подать предложения по смене формата операции в Донбассе и кандидатуре главы объединенных сил.

Подбитый ополченцами танк украинских военных по дороге в Дебальцево
© РИА Новости / Дэн Леви
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Мнение: бои под Дебальцево – напоминание Киеву о последствиях его авантюр
В российском МИД считают, что принятие закона окончательно подтвердило нацеленность Киева на силовое решение конфликта в регионе и перечеркивает Минские соглашения. В самопровозглашенных республиках Донбасса также заявили, что документ развязывает руки военным и легализует применение насилия против мирных жителей.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление украинского военного.

"Это уже не первое заявление, звучащее из уст офицеров ВСУ, которое наводит на мысль о том, что среди определенной части политического истеблишмента Украины и среди военных безумный план решения проблемы Донбасса военным путем по-прежнему существует. Неслучайно начались конкретные разъяснения, чем "антитеррористическая" операция отличается от военной, разговоры о том, что это совершенно разные действия. И если следовать безумной логике представителей Киева, то действия военных не подпадают ни под действие закона о реинтеграции Донбасса, ни под Минские соглашения", – сказал Игорь Шатров.

По его мнению, Киев сейчас ищет повод для развязывания реальных боевых действий в Донбассе.

"Я думаю, сейчас мы наблюдаем информационную подготовку к каким-то серьезным боевым действиям в Донбассе. Все это может вылиться в развязывание "горячей" фазы конфликта. То есть ищется сейчас какой-то повод. Ведь информационная подготовка имеет две цели: одна – это подготовка общественного мнения к возможности начала боевых действий, а вторая – это провокация противника на какую-то реакцию, на неосторожные действия. То есть мы, по сути, наблюдаем подготовку к войне", – сказал политолог.

При этом он считает неслучайным, что тема новой военной операции на юго-востоке Украины поднимается именно сейчас.

"На мой взгляд, это напрямую связано с 18 марта, с выборами президента РФ. Потому что мы понимаем, что Россия не сможет остаться безучастна, если конфликт перейдет в "горячую" фазу. А вот в какой степени не останется – это уже вопрос. По-моему, цель подобного рода провокаций, которые усиливаются ближе к выборам, – втянуть Россию, российскую армию в реальный конфликт на Донбассе. То есть не в моральную поддержку ополченцев Донбасса, не в гуманитарную помощь, а именно в реальные боевые действия. Им (представителям Киева) это очень надо, они очень хотят этого уже не первый год", – заключил Игорь Шатров.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Куеву было сказано что Минска 3 не будет !!!
18:07
06.03.2018
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kochergina54
Странно, что любая "новая" мысль и "новое" высказывание - это все те же старые. Четыре года сотрясают воздух и убивают под шумок мирных граждан, а воз и ныне там. Даже обменять нормально людей всех на всех не могут. Им что свои вояки не нужны? А ведь за каждого битого двух не битых дают. По-моему, с приходоом во власть людей со справками из психушек, разум покинул киевские власти окончательно, даже и тех, кто был внешне здоров
18:23
06.03.2018
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