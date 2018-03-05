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Кинокритик рассказал, какой фильм нужно снять, чтобы получить "Оскар"

13:2005.03.2018
(обновлено: 13:56 05.03.2018)
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© AP Photo / Invision/Chris PizzelloФильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо Форма воды завоевал главную награду киноакадемии Оскар в категории Лучший фильм года. 5 марта 2018Фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо Форма воды завоевал главную награду киноакадемии Оскар в категории Лучший фильм года. 5 марта 2018
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Фильм Гильермо дель Торо "Форма воды" завоевал "Оскар" в категории "Лучший фильм". Кинокритик Александр Павлов в эфире радио Sputnik поделился мнением о главном фильме года по версии Американской киноакадемии.

Фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды" завоевал главную награду киноакадемии "Оскар" в категории "Лучший фильм".

"Форма воды" – история о любви женщины-инвалида и чудовища-амфибии, которое отловили и изучают в секретной американской лаборатории. Действие происходит в 1960-е годы. Картина стала лидером по числу номинаций – ее представили в 13 категориях.

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© REUTERS / Mario Anzuoni
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Кроме того, фильм получил еще три "Оскара": за лучшую режиссуру, оригинальный саундтрек и работу художников-постановщиков.

На главную награду в этом году также претендовали "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Темные времена", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Зови меня своим именем", "Дюнкерк" и "Секретное досье".

Приз за лучшую мужскую роль получил Гари Олдман за роль Уинстона Черчилля в исторической драме "Темные времена". Лучшая женская роль досталась Фрэнсис Макдорманд за главную роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева осталась без "Оскара": лучшим фильмом на иностранном языке признали картину чилийского режиссера Себастьяна Лелио "Фантастическая женщина".

Девяностая церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

Кинокритик, доцент НИУ ВШЭ, заведующий сектором социальной философии Института философии РАН Александр Павлов в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о главном фильме года по версии Американской киноакадемии.  

"Это не было секретом: все были уверены, что "Форма воды" Гильермо дель Торо получит-таки свою заслуженную награду. А этот фильм, как это ни удивительно – он суперполиткорректный. Гильермо дель Торо может быть интересным режиссером, может снимать без оглядки на общественное мнение или мнение тех, кто дает призы. Но вот этот фильм он снимал все-таки "под награду", это сто процентов. Если вы посмотрите на его предшествующую работу, совершенно роскошный фильм "Тихоокеанский рубеж", про то, как большие роботы дерутся с большими монстрами, которые вылезают из потустороннего измерения – как вы думаете, есть ли у такого фильма шанс получить хоть какую-нибудь награду? Как развлечение тот фильм был великим. Но, значит, есть место великому, и есть место "фильму под награду"", – сказал Александр Павлов.   

По его мнению, фильм "Форма воды" идеально вписался в сегодняшнюю социально-культурную ситуацию в США. 

"Что нужно показать в фильме, чтобы быть успешным режиссером и получить заветную награду? Нужно взять все возможные меньшинства, показать, насколько они были обездолены в сложной культурно-политической ситуации в США, в частности, в 1963 году. Что мы видим? Мы видим, что тяжело жилось женщинам, которые работают. Мы видим белую женщину, немую уборщицу, у которой к тому же проблемы с личной жизнью. Мы видим чернокожую женщину, которую дома третирует муж. Мы видим гомосексуальное меньшинство – сосед, которого играет Ричард Дженкинс, и это худшая роль, на мой взгляд, Ричарда Дженкинса, но которая была номинирована как лучшая мужская роль второго плана. К этому нужно добавить Ихтиандра – некое символическое меньшинство. И все эти меньшинства живут, угнетаемые белым гетеросексуалом, который честно выполняет свою работу. У него есть некоторые проблемы, он грубоват, но в целом нормальный человек, семьянин. Чтобы его образ не был слишком обаятельным, показывают, как он пристает к главной героине. И главный злодей фильма – не Ихтиандр (который, между прочим, съедает котика – и все равно мы это ему прощаем), а белый гетеросексуальный мужчина, семьянин, рабочий человек. Он является воплощением зла. И это некоторым образом отражает сегодняшнюю социально-культурную, политкорректную ситуацию в США", – считает Александр Павлов.

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Комментарии
16 пользователей оставили 19 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Денис Пупсиков
Что ни фильм,то бедные " передасты"...это уже не смешно.
13:47
05.03.2018
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Дмитрий Д
Так логично же. Если бы фильм не получил наград, то все взвыли бы о том, что жюри угнетает меньшинств. Чувак просто снял фильм под "систему". Чтоб такого не было, нужно добавить номинацию оскара "самый политкорректный фильм", тогда вот таких прохиндеев будет поменьше)
13:46
05.03.2018
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