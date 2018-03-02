Эксперт об ограничении потребления газа на Украине: там плохо считают

На Украине до 7 марта ограничили потребление газа, украинцев призвали экономить газ для отопления. В эфире радио Sputnik президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль прокомментировал действия украинских властей.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ограничило потребления газа в стране. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Насалик.

Ограничения будут действовать ближайшие пять дней – по 6 марта включительно.

"План действий, который начинается с сегодняшнего дня, предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, что даст нам возможность сэкономить порядка 15-20 млн газа в сутки", – сказал Насалик, выступая в Раде.

Он добавил, что учебным заведениям рекомендовано прекратить работу на эти дни, а промышленным предприятиям – пересмотреть план действий производства с условием экономии газовых ресурсов.

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, в ближайшие дни на Украине ожидаются сильные морозы, так что возникнет дефицит газа в 18-20 млн кубометров в сутки. Эти объемы "Нафтогаз" планировал закупить у "Газпрома". Теперь украинская компания попытается перекрыть недостачу за счет импорта с европейского рынка, но 10 млн кубов в сутки все равно будет не хватать.

Коболев уже призвал украинцев экономить газ: тем, кто отапливает им помещения, рекомендуется снизить температуру на один градус днем и на два – ночью.

Накануне "Газпром" сообщил, что вернул "Нафтогазу" средства на оплату поставок газа в марте из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту. Таким образом, российская компания не будет поставлять газ на Украину в этом месяце.

В эфире радио Sputnik президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль высказал мнение, что украинская сторона не просчитала ситуацию, отказавшись подписывать допсоглашение к контракту.

"Мы можем дать дополнительный газ и для Украины, и для Европы. Но для этого надо, во-первых, заключить соответствующие контракты на каждый год. Почему "Газпром" вернул деньги? Потому что соглашение на поставку не подписано. А с этого начинать надо было", – сказал Геннадий Шмаль.

По его словам, решение украинской стороны в целях экономии перевести генерирующие компании с газа на мазут также не продумано.

"Мазут значительно дороже газа, уже не говорю про экологию. А потом: откуда мазут-то? Нефти у них вовсе нет. Украинские нефтеперерабатывающие заводы сегодня практически не работают, потому что в свое время они работали в основном на нашей нефти. Мазут нужно тоже где-то покупать. Вариант такой: или купить у России, или опять левой рукой чесать правое ухо: покупать мазут, который делается из российской нефти где-нибудь в Румынии или в Болгарии, можно купить и на Ближнем Востоке. Найти можно. Но он в любом случае не будет дешевле газа. Так что вариант с мазутом – тоже не решение проблемы. Это говорит о том, что, к сожалению, люди, которые отвечают на Украине за экономические проблемы, плохо считают. Видно, у них в школе было плоховато с арифметикой. Честно говоря, поражаюсь некомпетентности тех людей, которые предлагают такие решения", – сказал Геннадий Шмаль.

В пятницу стало известно, что "Газпром" принял решение расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Об этом заявил председатель правления российской компании Алексей Миллер.

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