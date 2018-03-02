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"Лукавство и ревность". Военный эксперт о реакции США на новое оружие РФ

12:3402.03.2018
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© Минобороны РФДемонстрация принципа действия океанской многоцелевой системы с беспилотными подводными аппаратами во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собраниюДемонстрация принципа действия океанской многоцелевой системы с беспилотными подводными аппаратами во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
© Минобороны РФ
Пентагон, Госдеп и Белый дом прокомментировали заявления президента РФ Владимира Путина о новейшем оружии РФ. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец, реакция в США свидетельствует о том, что там задеты успехами российского ВПК.

Министерство обороны США заявило о том, что не удивлено словами президента России Владимира Путина о новейшем стратегическом вооружении, прозвучавшими во время послания главы государства Федеральному собранию.

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Послание Путина: Запад отвечает. В основном штампами
"Мы не удивлены заявлениями (Путина, – прим. ред.). Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы. Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось", – сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

Кроме того, во время брифинга Уайт подчеркнула, что американская система ПРО не нацелена против России и "никогда не была с ней связана".

Заявления президента России Владимира Путина о новых системах вооружений содержали новую для США информацию, признала официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы увидели там некоторую новую информацию, другую информацию мы уже отслеживали на протяжении некоторого времени", – сказала Науэрт.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, в свою очередь, заявила, что выступление Путина подтвердило, что Россия разрабатывает "дестабилизирующие" оружейные системы в нарушение существующих обязательств.

"Президент Путин подтвердил то, что США знали все время – что Россия более десяти лет развивала дестабилизирующее вооружение в прямом противоречии со своими обязательствами по договору. Президент (США Дональд Трамп, – прим. ред.) понимает, с какими угрозами он сталкивается, и нацелен защитить своих союзников и партнеров", – сказала она.

Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
Политолог: Путин показал, что наша страна – "в хорошей форме"
При этом в Белом доме выразили уверенность, что с ядерным арсеналом США "ничто не сравнится". "Оборонный потенциал США никому не уступает и не будет уступать", – говорится в заявлении Сандерс.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец высказал мнение, что реакция в США свидетельствует, что там задеты успехами российского ВПК.

"Как мы видим, реакция разная, зачастую – лицемерная и агрессивная. В Пентагоне заявили: мол, не удивлены заявлениями Путина. Это лукавое заявление, потому что из недр того же Пентагона другие люди говорили, что, действительно, Россия за последние годы сделала очень широкий шаг в развитии своих вооружений. Это одна часть реплик. Вторая часть – это совершенно детская реакция, я бы даже сказал, ревностная реакция: мол, покажите не анимацию, а реальные вооружения. Конечно, их никто не будет показывать. Но президент в интервью NBC подчеркнул, что часть новейшего оружия, представленного в послании Федеральному собранию, уже принята на вооружение, а часть находится на финальной стадии испытаний. От недоверия, которое слышно сейчас со стороны Запада, очень веет ревностью. Потому что, действительно, никто не ожидал, что будет выложен такой внушительный "пасьянс" новейших российских вооружений. Безусловно, это очень серьезно задевает Запад", – считает Виктор Баранец.  

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.

Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Мнение: на Западе после демонстрации нового оружия РФ будет легкая истерика
Глава государства подчеркнул, что Запад не хотел по существу обсуждать с Россией ее предупреждения о нарушении стратегического баланса. В то же время Москва заявляла членам НАТО, что предпримет необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с развертыванием американской глобальной системы ПРО. "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", – сказал Путин. 

Президент рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которое позволит надолго обеспечить безопасность России. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы. 

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Николай Крильонов
"...во время брифинга Уайт подчеркнула, что американская система ПРО не нацелена против России и "никогда не была с ней связана".
Не пойму почему так в США переживают. Ведь наши новые военные разработки, показанные в Послании Путина, тоже не нацелены против США и НАТО. Они нацелены против границ самой России, чтобы они наконец-то перестали приближаться к границам НАТО.
12:55
02.03.2018
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