Военный эксперт: Сирия показала нам возможности Су-57

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал об успешных испытаниях Су-57 в Сирии. Военный эксперт Владимир Попов в эфире радио Sputnik отметил, что было принципиально важно опробовать самолет в реальных боевых условиях.

Министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что новейшие истребители пятого поколения Су-57 действительно были в Сирии, где за два дня успешно выполнили программу испытаний, в том числе боевых.

На прошлой неделе многие СМИ писали о том, что на российскую авиабазу Хмеймим перебросили два Су-57.

"Они действительно были там. Были недолго, два дня. Было два самолета. Их сопровождали самолеты-лаборатории, и самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия", — сказал Шойгу.

Он отметил, что испытания прошли успешно и самолеты вернулись домой.

Что касается фотографий, якобы запечатлевших новейшие истребители в Сирии, то министр опроверг их подлинность. "Могу сказать, что уже не 95 год, — такие самолеты никогда вместе не стоят", — сказал Шойгу, пояснив, что самолеты все это время были в укрытиях.

"Надеюсь, что в этом году мы завершим полный цикл испытаний, и это будет еще одним сюрпризом для наших коллег", — заключил глава Минобороны.

В эфире радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов отметил, что было принципиально важно опробовать самолет в реальных боевых условиях.

"Одно дело проводить испытания на полигоне, а другое дело, когда можно выполнить экспериментальные полеты, решая конкретные боевые задачи. Сирия покажет нам возможности Су-57 именно в обстановке не совсем привычной для нас: во-первых, географически район очень интересный, а во-вторых, там ведутся локальные боевые действия. Однако борьба с терроризмом – это одно из направлений, к которым мы сегодня готовим свои вооруженные силы. И в этом – особенность испытаний. Смысл самолета пятого поколения заключается в его многофункциональности. Он может использоваться как истребитель, как истребитель-бомбардировщик, как фронтовой бомбардировщик – в зависимости от того, какие задачи будут возникать", — сказал Владимир Попов.

Су-57 (ранее известный как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена в Воздушно-космические силы в 2019 году.



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