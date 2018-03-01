Эксперт: решение арбитража по "Газпрому" и "Нафтогазу" – избирательное

В "Газпроме" не согласились с решением Стокгольмского арбитража по тяжбе российской компании с украинским "Нафтогазом". В эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал ситуацию.

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 млрд долларов США.

По результатам двух разбирательств российская компания должна выплатить украинской 2,56 млрд долларов.

Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 млрд долларов.

В российской компании не согласны с решением арбитража. Отмечается, что по итогам вердикта возник дисбаланс в отношениях с "Нафтогазом" по поставкам и транзиту газа. В компании пообещали защитить свои права всеми законными способами.

В "Газпроме" также отметили, что арбитраж отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит российского газа.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

""Газпром" собирается подавать апелляцию и, возможно, эта сумма каким-то образом сократится. Если смотреть на контракт, то там объему транзита не прописывалось никаких штрафных санкций. Это было как бы некое пожелание, что стороны будут стремиться к тому, чтобы транзит был на уровне 110 млрд кубометров в год. А в отношении поставок газа на Украину предусматривались штрафные санкции (за отказ от отбора оговоренных объемов, – ред.). Но почему-то арбитраж счел, что прописанные нормы можно уменьшить, а то, что не прописано, следует исполнять неукоснительно. Ну что же, наверное, можно было ожидать такого избирательного решения с учетом отношения к России сейчас в Европе. Посмотрим, что апелляция скажет", – заключил Сергей Правосудов.

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал украинскую компанию выплатить около 2 млрд долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть для 4 млрд кубометров.

"Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" в июне 2014 года предъявили друг другу встречные иски в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

В октябре того же года "Нафтогаз" инициировал производство по пересмотру контракта на транзит газа и предоставил подробные исковые требования в апреле 2015-го. Украинская компания считала, что ее права и обязанности по транзиту должны передать "Укртрансгазу" как оператору ГТС. Кроме того, методику расчета транзитного тарифа нужно изменить в соответствии с европейскими стандартами.