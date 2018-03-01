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Эксперт: решение арбитража по "Газпрому" и "Нафтогазу" – избирательное

11:2901.03.2018
(обновлено: 12:43 01.03.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд компании Газпром на Российском инвестиционном форуме в СочиСтенд компании Газпром на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
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В "Газпроме" не согласились с решением Стокгольмского арбитража по тяжбе российской компании с украинским "Нафтогазом". В эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал ситуацию.

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 млрд долларов США.

По результатам двух разбирательств российская компания должна выплатить украинской 2,56 млрд долларов.

Сотрудники компании Нафтогаз на газокомпрессорной станции Бобровницкая Черниговской области, Украина
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
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Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 млрд долларов.

В российской компании не согласны с решением арбитража. Отмечается, что по итогам вердикта возник дисбаланс в отношениях с "Нафтогазом" по поставкам и транзиту газа. В компании пообещали защитить свои права всеми законными способами.

В "Газпроме" также отметили, что арбитраж отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит российского газа.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

""Газпром" собирается подавать апелляцию и, возможно, эта сумма каким-то образом сократится. Если смотреть на контракт, то там объему транзита не прописывалось никаких штрафных санкций. Это было как бы некое пожелание, что стороны будут стремиться к тому, чтобы транзит был на уровне 110 млрд кубометров в год. А в отношении поставок газа на Украину предусматривались штрафные санкции (за отказ от отбора оговоренных объемов, – ред.). Но почему-то арбитраж счел, что прописанные нормы можно уменьшить, а то, что не прописано, следует исполнять неукоснительно. Ну что же, наверное, можно было ожидать такого избирательного решения с учетом отношения к России сейчас в Европе. Посмотрим, что апелляция скажет", – заключил Сергей Правосудов. 

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал украинскую компанию выплатить около 2 млрд долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть для 4 млрд кубометров.

Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" в июне 2014 года предъявили друг другу встречные иски в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

В октябре того же года "Нафтогаз" инициировал производство по пересмотру контракта на транзит газа и предоставил подробные исковые требования в апреле 2015-го. Украинская компания считала, что ее права и обязанности по транзиту должны передать "Укртрансгазу" как оператору ГТС. Кроме того, методику расчета транзитного тарифа нужно изменить в соответствии с европейскими стандартами.

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