Эксперт прокомментировал инцидент с обморожением экипажа самолета ВМС США

Экипаж самолета ВМС США EA-18G Growler подвергся сильнейшему обморожению во время полета. Об этом сообщает Defense News.
Инцидент произошел на высоте 7 600 метров в 90 километрах от Сиэтла. По информации издания, воздушное судно направлялось из базы Уидби-Айленд в штате Вашингтон на базу Чайна-Лейк в Калифорнии.
В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка прокомментировал инцидент.
"Ситуацию можно назвать штатной, поскольку периодически случается выход системы кондиционирования из строя. А если высота полета порядка 10 километров, то температура за бортом минус 50 градусов, поэтому, естественно, экипаж в этой ситуации может в значительной степени переохладиться. Данный случай будет зафиксирован, выяснят причину, возможно, внесут изменения в конструкцию либо в техническое обслуживание, чтобы в дальнейшем подобные инциденты не повторялись. Возможно, была нарушена профилактика техобслуживания самолета: что-то, может быть, не закрутили, не затянули техники, что привело в итоге к данному обстоятельству", – сказал Виктор Прядка.
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