Эксперт объяснил, чем российские методы антитеррора отличаются от западных

В 2017 году в России предотвратили 25 террористических атак. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ Игорь Кулягин.
По его словам, в России сохраняется тенденция к уменьшению числа преступлений террористической направленности. За пять лет число таких преступлений сократилось в 10 раз, добавил Кулягин.
У преступника не было идеологических мотивов. По словам Пржездомского, злоумышленник приехал на заработки в Москву и был недоволен работой. Поначалу он хотел убить прораба, но потом решил совершить резонансный теракт – "убить детей после линейки 1 сентября".
Ветеран Службы внешней разведки, эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков в эфире радио Sputnik перечислил составляющие успеха в работе по предотвращению терактов.
"Это сочетание накопленного опыта и создания систем предупреждения. Системы предупреждения – это работа по так называемым контингентам, то есть по лицам, которые склонны быть участниками террористических или просто экстремистских групп, вербовка источников информации в данной среде. То, с чем на Западе, судя по всему, не очень. А в России эту работа поставлена лучше. В том числе и по этой причине мы живем относительно спокойно. Хотя отдельные случаи, как взрыв в санкт-петербургском метро, не могут быть исключены", – считает Лев Корольков.
По его словам, сотрудничество российских служб безопасности с западными коллегами сейчас идет фактически в одностороннем порядке.
"Никакой значимой информации от зарубежных партнеров не поступает, сотрудничество идет в одностороннем порядке. Они с удовольствием получают информацию от нас, но на этом все заканчивается", – сказал Лев Корольков.
Между тем, отметил он, наиболее эффективно вести борьбу с терроризмом можно только в рамках тесного международного сотрудничества.
"Большая часть идеологических центров террористов находятся в Европе. Там снизилось количество терактов, которые вызывают повышенную активность спецслужб и риски для террористических структур. Но весь Ближний Восток как полыхал, так и полыхает, по некоторым направлениям закончена активная фаза, но векторы развития мы можем только предполагать… Статистика циклична, есть периоды обострения и циклы внешнего покоя, как сейчас в Европе. Вроде власти предприняли определенные меры, но не факт, что все не вспыхнет снова при определенных изменениях на территории ЕС", – полагает Лев Корольков.
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