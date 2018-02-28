Мнение: аппетиты американских военных могут закончиться для США катастрофой

Начало войны в космосе – вопрос нескольких лет, заявили в Пентагоне. Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал военный эксперт Виктор Литовкин, отметив при этом, что война в космосе может привести к гибели человечества.

Война в космосе – дело нескольких лет, заявил начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфейн на 34-м ежегодном симпозиуме Военно-воздушной ассоциации и выставке технологий во Флориде, пишет Space News. Военный подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимо добиться превосходства в космическом пространстве.

"Я считаю, что мы будем наносить удары из космоса через несколько лет. И мы (ВВС, – ред.) являемся родом войск, который должен руководить совместными боевыми действиями на этой новой оспариваемой территории. Это то, чего требует страна", – сказал Голдфейн.

Он добавил, что для повышения огневой мощи США необходимо интегрировать разведку и коммуникационные возможности в воздухе, на земле, в море, киберпространстве и космосе.

Согласно данным издания, бюджет американских ВВС на космические программы в этом году составляет 7,75 млрд долларов, что на 20% больше, чем в 2017-м. В следующем году эту статью бюджета планируется увеличить до 8,5 млрд долларов.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik прокомментировал слова начальника штаба ВВС США.

"Я считаю, что война в космосе в принципе невозможна, поскольку может означать гибель человечества. Поэтому Россия добивается через ООН – вместе, кстати, с Китаем – принятия международного закона о запрете размещения оружия в космосе. А заявления американских генералов и адмиралов по этому поводу говорят только об одном: у них постоянно растут аппетиты. Американская армия и так получила рекордный бюджет, но хотела бы получить еще", – сказал Виктор Литовкин.

По его словам, претензии на мировое господство еще никогда хорошо не заканчивались.

"Такие аппетиты американских военных свидетельствуют о том, что они продолжают добиваться гегемонии над планетой, руководить всеми странами. А еще быть одновременно полицейским, судьей, прокурором и палачом. Мы знаем, чем заканчиваются такие попытки – исторический опыт демонстрирует, что это может закончиться катастрофой для тех, кто все это начал. Но сегодня американские военные об этом не думают", – заключил Виктор Литовкин.

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