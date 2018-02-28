"Плаксивые заявления". Эксперт о докладе Пентагона про потерю доминирования

Россия мешает США доминировать в воздушном пространстве Ближнего Востока, заявили в Пентагоне. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец, потеря стратегической инициативы происходит по вине самих американцев.

Россия мешает США доминировать в воздухе на Ближнем Востоке из-за своих зенитно-ракетных комплексов, заявил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел комитету палаты представителей по вооруженным силам. Об этом свидетельствует 45-страничный доклад Вотела.

Согласно документу, самыми большими угрозами для США являются Иран, Россия и Китай, последние из которых, по мнению генерала, могут подорвать лидирующие позиции Вашингтона.

"Увеличение числа российских зенитно-ракетных комплексов в регионе угрожает нашей возможности доминировать в воздушном пространстве", – говорится в докладе.

Также Вотел указал на почти полный разгром ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), не упомянув роль России, которая действовала в Сирии по приглашению официальных властей, в уничтожении террористической группировки. Вместо этого генерал выдвинул ряд обвинений. В частности, он утверждал, что Москва якобы подогревает конфликт в стране.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец высказал мнение, что потеря американцами стратегической инициативы происходит из-за их собственных необдуманных шагов.

"Плаксивые заявления генерала Вотела представляются мне наивными, глупыми и провокационными. Потому что изначально, как только российская авиационная группировка прибыла в Сирию, с американцами была договоренность о "правилах игры в воздухе": на каких высотах, где работает американская авиация, а где российская. Это очевидные факты. Но после того как американцы стали самым наглым образом шастать в любом секторе сирийского воздушного пространства, они получили предупреждение от россиян: парни, надо вести себя покорректнее. В последние полгода американское авиационное крыло потеряло стратегическую инициативу, потому что разухабистость и хулиганство, которые американская авиация демонстрирует в небе Сирии, достаточно строго пресекались не только российскими, но и сирийскими самолетами – они частенько вылетали на перехват самолетов США, которые залезали не в свою зону", – сказал Виктор Баранец.

Военный эксперт обратил внимание на еще один, по его словам, очень важный аспект.

"Сейчас в Восточной Гуте сирийская армия окружает серьезную группировку террористов, а российские боевые самолеты прикрывают правительственные войска. Американцы, не имея возможности с воздуха поддерживать террористов, потому и взвыли, говоря о том, что российская авиация, мол, им мешает. Они не могут прикрывать террористов – своих "воспитанников", которые сосредоточены сейчас не только в Восточной Гуте, но и в Идлибе и в других районах. Собственно, этим и вызвано это плаксивое заявление американского генерала", – считает Виктор Баранец.

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