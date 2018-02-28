"Полностью успешное возвращение". Эксперт о приземлении "Союза МС-06"

Спускаемая капсула корабля "Союз МС-06" с тремя членами экипажа МКС приземлилась в Казахстане, сообщили в ЦУПе. Эксперт Натан Эйсмонт в эфире радио Sputnik прокомментировал посадку и рассказал о новых планах исследования космоса.

Спускаемая капсула космического корабля "Союз МС-06" с тремя членами экипажа Международной космической станции приземлилась в Казахстане, сообщили в подмосковном Центре управления полетами.

На Землю вернулись российский космонавт Александр Мисуркин и американские астронавты Марк Ванде Хай и Джо Акаба. Они провели на станции 168 суток. "Самочувствие экипажа хорошее", – сказал комментатор в ЦУПе.

Корабль отстыковался от МКС в 2:08, двигательная установка включилась на торможение в 4:39 мск. В 5:06 корабль вошел в плотные слои атмосферы.

Ждать следующего экипажа остались на орбите россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.

Третьего февраля Мисуркин и Шкаплеров поставили новый рекорд по продолжительности работы в открытом космосе среди российских космонавтов. Они проработали 8 часов 13 минут, на шесть минут дольше Сергея Рязанского и Олега Котова.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в эфире радио Sputnik прокомментировал посадку спускаемой капсулы.

"Что касается возвращения модуля "Союза" – все прошло по плану, никаких отступлений от первоначальных программ нет, никаких сложностей не было обнаружено – полностью успешное возвращение. Если говорить в целом о программе эксплуатации МКС, полетов на МКС и возвращения, то тоже можно сказать, что все абсолютно успешно", – сказал Натан Эйсмонт.

По его словам, накопленный богатый опыт работы на МКС может быть использован при осуществлении новых международных космических проектов.

"Сейчас разрабатывается – во всяком случае, в США – новая программа, согласно которой МКС перемещается с околоземной орбиты на орбиту около Луны. Речь идет о подготовке полета на Марс, и в качестве промежуточного этапа было предложено организовать МКС на окололунной орбите, потому что экспедиция к Марсу включает некоторые этапы предварительной отработки, которые, как считается, удобно осуществлять на орбите около Луны… Что касается участия России в этой программе, то на этот счет уже были предварительные контакты между российскими и американскими представителями и есть поводы считать, что эти контакты будут продолжены", – отметил Натан Эйсмонт.

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