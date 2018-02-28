Депутат: новое требование WADA к России – это лишь предлог

Россия с апреля может лишиться возможности подавать заявки на проведение международных соревнований, если РУСАДА не будет восстановлено в правах, заявили в WADA. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Россия с первого апреля может лишиться возможности подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет к тому времени восстановлено в правах, сообщила менеджер Всемирного антидопингового агентства (WADA) по связям с общественностью Мэгги Дюран.

Россия может лишиться такого права в связи с изменениями, внесенными в кодекс WADA.

"В соответствии с поправками в кодекс, утвержденными советом учредителей WADA в ноябре 2017 года, которые должны вступить в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий только из стран, где правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу (WADA)", – сообщила Дюран.

Осенью 2015 года WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу агентства. Осенью прошлого года WADA приняло решение не восстанавливать РУСАДА в правах. При этом в организации рассказали, что РУСАДА в теории могут восстановить до следующего заседания совета учредителей WADA, которое пройдет в мае 2018 года.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев в эфире радио Sputnik считает, что новый шаг WADA похож на часть политической кампании давления на Россию.

"Это продолжение многоступенчатой антироссийской кампании, которая шла и перед Олимпийскими играми, и во время Игр, и вот теперь после Игр. Она связана наверняка в том числе и с (предстоящими президентскими) выборами. И я думаю, это не прекратится до конца проведения у нас Чемпионата мира по футболу. Совершенно очевидно, что все это специально нагнетается", – считает Дмитрий Свищев.

По его мнению, увязка права России на проведение международных соревнований с восстановлением в правах РУСАДА является лишь формальным предлогом для продолжения антироссийской кампании.

"Они увязывают вопрос с восстановлением в правах РУСАДА и его аккредитацией при WADA, но я считаю, что это просто предлог. И именно по этой причине, наверное, нам и не выдают эту аккредитацию. Потому что уже не практически все, а абсолютно все вопросы, связанные с восстановлением в правах РУСАДА были решены. Остается только их требование к нам признать, что у нас якобы была госпрограмма поддержки допинга. Но это признать невозможно, потому что такой программы у нас не было, нет и не будет", – отметил Дмитрий Свищев.

В 2016 году разгорелся серьезный международный скандал вокруг якобы существующей в России "допинговой программы". Об этом рассказал информатор WADA Григорий Родченков, который сейчас находится в США. Он утверждал, что допинг-пробы российских атлетов, выступавших на Олимпийских играх-2014 в Сочи, были подменены.

Российские власти многократно опровергали слова информатора WADA о существующей в России "допинговой системе". В частности, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения Родченкова. Он также призвал "не воспринимать всерьез" инсинуации человека с психологическими, а, может, и психическими проблемами.