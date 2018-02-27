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Мнение: в вопросе приобретения С-400 Турция проявит упрямство

17:1927.02.2018
(обновлено: 17:22 27.02.2018)
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© Фото : Минобороны РоссииФлаги Турции, России и СШАФлаги Турции, России и США
© Фото : Минобороны России
США призвали Турцию отказаться от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 у РФ, иначе против Анкары могут ввести санкции, сообщили СМИ. О возможном развитии ситуации в эфире радио Sputnik рассказал директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

США призвали Турцию отказаться от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 у России, иначе против Анкары могут ввести санкции, пишет Haberturk со ссылкой на источник в Вашингтоне. 

Издание сообщает, что неназванный американский чиновник выразил беспокойство из-за покупки Турцией российских ЗРК, поскольку они могут "негативно повлиять на оперативную совместимость НАТО", и допустил, что в свете недавно принятого конгрессом закона США могут ввести санкции в отношении Анкары.

Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 на территории государственного полигона Капустин Яр
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Мы хотим помочь Турции найти лучшую альтернативу, чтобы удовлетворить ее потребности в противовоздушной обороне", – заявил чиновник.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал неприемлемым язык угроз из-за закупок С-400, добавив, что Анкара изначально планировала приобрести средства ПВО у союзников по НАТО, но у них "вечно какие-то проблемы". В связи с этим Турция начала переговоры с другими странами и в декабре 2017 года подписала с Россией соглашение по поставкам ЗРК.

Своим мнением о возможном развитии ситуации с радио Sputnik поделился директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

"Обстановка складывается таким образом, что турецкая сторона, скорее всего, проявит упрямство. На ситуацию влияют несколько факторов. Во-первых, это противоречия между Турцией и США в Сирии. Турция фактически ведет боевые действия против курдских сил самообороны, которые входят в Сирийские демократические силы, которые, в свою очередь, поддерживают США. Это причина очень серьезных противоречий между Вашингтоном и Анкарой. Если Турция уступит, то она захочет получить какие-то ответные уступки от США. Но Соединенные Штаты явно не собираются уходить из Сирии, а опираться они там могут сейчас только на курдские формирования. Поэтому ни та, ни другая сторона не может уступить в этом споре", – считает Иван Коновалов.  

По его словам, к противоречиям между Турцией и США добавляется и политическая конфронтация между Турцией и другими западными странами. 

"Турция пытается работать с европейцами в совместном консорциуме над созданием своих собственных систем ПВО-ПРО. Но эта работа остается пока, скорее, на бумаге. Кроме того, на это накладываются еще и конфронтация между Анкарой и Брюсселем, а прежде всего между Анкарой и Берлином, и это тоже влияет на военно-техническое сотрудничество Турции с европейскими странами. Немцы, например, разорвали огромное количество своих контрактов с турками, мотивируя это тем, что в Турции нарушаются права человека. Этот процесс стал нарастать после попытки переворота, который сторонники (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана смогли предотвратить (в июле 2016 года, – ред.). Так что и с европейской стороны, и с американской стороны для Турции нет большого пространства для маневра в отношении зенитно-ракетных систем, а Анкара стремится иметь собственную систему эшелонированной ПВО-ПРО", – заключил Иван Коновалов.  

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Две недели назад официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что процесс рассмотрения транзакций иностранных государств и компаний с ОПК России только начался, и пока неизвестно, попадет ли в этот список возможное приобретение Турцией комплексов С-400 у Москвы. В то же время Науэрт предположила, что покупка системы С-400 может нарушать некоторые положения договора НАТО.

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