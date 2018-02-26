Мнение: "хоккеисты без страны" показали, что с их страной надо считаться

Американские СМИ назвали российских хоккеистов "командой без страны". Такие высказывания не могут скрыть тот факт, что Россия и ее хоккеисты одержали замечательную победу, отметил в эфире радио Sputnik профессор Александр Гусев.

Газета The New York Post опубликовала новость о победе российской сборной по хоккею над Германией с заголовком "Команда без страны завоевала золотые медали в хоккее". Многих пользователей Twitter это возмутило.

"Команда без страны проиграла в четвертьфинале (намек на США, – ред."), – пишет Виктория Богатырева.

"Журналист без мозгов написал эту статью", – считает vurdu.

"Россия без флага, США без команды", – написал vladmonreal.

"Команда без медалей", – пишет NBiryaltsev, добавляя фотографию сборной США.

"Вы такие жалкие, команда российских спортсменов выиграла, так что у них есть страна и вы знаете, что это Россия, но все, что вам нужно, – это тупой омерзительный заголовок", – заявил Alexa S.

"Все люди мира знают, кто такие эти парни. И вы знаете", – прокомментировала Екатерина Боброва.

Сборная России обыграла немцев со счетом 4:3 и впервые в истории завоевала олимпийское золото. В 1992 году первое место заняла объединенная команда стран СНГ. До этого в Олимпийских играх семь раз одерживала победу сборная СССР.

Сборная Германии, таким образом, получила серебряные медали, а сборная Канады – бронзовые.

Нападающий Никита Гусев стал лучшим бомбардиром Олимпиады и лучшим распасовщиком. В списке лучших снайперов первую строчку разделили Илья Ковальчук, признанный самым ценным игроком турнира, Кирилл Капризов и американец Райан Донато.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik отметил, что американские СМИ заигрались.

"Эта оценка показывает, что американские власти и подконтрольные им СМИ не оставляют попыток дискредитировать Россию и российский спорт. Они просто заигрались. Но я должен успокоить заокеанские СМИ, что подобного рода инсинуации не проходят: люди понимают, что это победа России. Да, мы были лишены флага и гимна на этой Олимпиаде, но это наши хоккеисты, они представляли не только себя, но и нашу Родину. Я поздравляю Россию и российских хоккеистов с этой замечательной победой. Жаль, конечно, что они не прошли с флагом на завершении Олимпиады, но они поставили жирную точку и показали всему миру, что Россия – это та страна, с которой необходимо считаться", – отметил Александр Гусев.

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