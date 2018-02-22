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Военный эксперт: США предъявляют России по ДРСМД "очень интересное" условие

16:5322.02.2018
(обновлено: 17:42 22.02.2018)
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© Фото : служба информации Тихоокеанского флотаПуски крылатых сверхзвуковых ракет, архивное фотоПуски крылатых сверхзвуковых ракет, архивное фото
© Фото : служба информации Тихоокеанского флота
США назвали условие отказа от крылатых ракет с ядерными зарядами. Заявление представителя Пентагона прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков.

США откажутся от планов разместить крылатые ракеты морского базирования в ядерном оснащении, если Россия будет соблюдать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил зампомощника министра обороны по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики Роберт Суфер.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
"С больной головы на здоровую". Депутат об обвинениях НАТО по договору РСМД
"(Если Россия – ред.) начнет вести переговоры по сокращениям тактического ядерного оружия, если они изменят свое агрессивное геополитическое поведение на международной арене, то мы можем поговорить о крылатой ракете морского базирования", – сказал он, выступая на саммите по ядерному сдерживанию в Вашингтоне.

Суфер также выразил обеспокоенность тем, что Россия, по его утверждению, наращивает запасы нестратегического ядерного оружия.

"Мы посмотрели на российскую стратегию, российскую доктрину, учения. И нам нужно что-то сделать, чтобы ответить на это, у нас не было выбора", – добавил он.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков напомнил, что в России не ведется работ по ракетам малой и средней дальности, и США имеют возможность в этом убедиться.

"Россия в отношении соблюдения договора РСМД достаточно открыта. В рамках этого договора проходят инспекции, которые проверяют соблюдение сторонами условий договора. На последних инспекциях Россия заявляла, что США сами его нарушают. В декабре 2017 помощник госсекретаря Томас Шенон высказал "очень интересную" мысль, которую сейчас американцы предъявляют в качестве условий: США прекратят работы по ракетам малой и средней дальности, если Россия будет соблюдать данный договор. Но Россия его соблюдает! У нас по ракетам малой и средней дальности никаких разработок нет, и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ не ведется. Все работы, которые мы ведем, мы открыто предоставляем американцам. Кроме того, у нас действует Договор по открытому небу, НАТО может совершать наблюдательные полеты. То есть мы во всех отношениях открыты. Но информация от разных блогеров, которые на весь мир кричат, мол, Россия нарушает, почему-то становится доказательной базой для США", – сказал Алексей Леонков.    

Зенитный ракетный комплекс средней дальности ЗРК БУК-М2Э
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Это такая тактика". Эксперт об американских обвинениях по РСМД
Ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину, согласно которой Вашингтон сосредоточится на разработке ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, продолжатся модернизация ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики).

МИД России ранее заявил, что Вашингтон вводит мировое сообщество в заблуждение, утверждая, что новая ядерная доктрина страны не понизит порог применения ядерного оружия. Особую обеспокоенность у Москвы вызвали намерения США создать боеприпас "малой мощности" для крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении и "облегченной" боеголовки для баллистической ракеты подводных лодок Trident II.

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