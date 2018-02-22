Крымский депутат ответил на претензии украинского "Черноморнефтегаза" к РФ

Украинский "Черноморнефтегаз" обвинил Россию в незаконной добыче в Крыму. В эфире радио Sputnik депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отметил, что у компании нет ни моральных, ни юридических прав на газодобычу на полуострове.

Украинский "Черноморнефтегаз", созданный после национализации в Крыму одноименной компании, полагает, что Россия незаконно добыла на полуострове 7,2 млрд кубометров газа, заявила глава правления компании Светлана Нежнова.

"Сейчас Россией незаконно добыто 7,2 млрд кубометров газа, из которых половина – Одесское газовое месторождение (3,5 млрд). Поскольку приближаются международные суды, может, Россия будет предпринимать какие-то меры", – цитирует Нежнову сайт "Громадське ТВ".

По ее словам, с 2014 года Россия пробурила на месторождении еще 11 скважин. "Месторождение сейчас используется вовсю", – добавила Нежнова.

До воссоединения Крыма с Россией "Черноморнефтегаз", снабжающий газом жителей полуострова, принадлежал "Нафтогазу Украины". Однако после референдума парламент республики национализировал имущество этой компании и "Укртрансгаза", владевшего газотранспортной сетью. На полуострове создали одноименное Крымское республиканское предприятие "Черноморнефтегаз", которое ведет добычу газа на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на суше в Крыму.

В эфире радио Sputnik депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара отметил, что у украинской компании нет ни моральных, ни юридических прав на газодобычу на полуострове.

"Заявления украинского "Черноморнефтегаза" является продолжением тех абсурдных заявлений и маразма, который постоянно звучит с украинской стороны относительно полуострова – мол, у них есть какие-то права. Но на самом деле уже на протяжении практически четырех лет с момента воссоединения Крыма с Российской Федерацией те богатства, которые есть в республике, принадлежат крымчанам, российскому народу. Любая экономическая деятельность, которая ведется в Крыму, будь то добыча полезных ископаемых или какая-то другая, все делается исключительно во благо крымчан и нашего государства. А у Украины в этом плане нет ни моральных, ни юридических прав. Мы понимаем, что за этими заявлениями ничего не стоит. Думаю, что народ Украины, который сегодня находится в затруднительном положении, ООН, например, недавно включила Украину в список голодающих стран, хочет видеть от своих чиновников совершенно другое, а не эту пустую риторику в отношении нашей республики", – сказал Владислав Ганжара.

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