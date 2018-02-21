Почему делегация КНДР и Пенс не встретились в Пхенчхане? Мнение эксперта

В Госдепе США заявили, что делегация КНДР отменила в Пхенчхане встречу с вице-президентом США Майком Пенсом "в последний момент". Эксперт Евгений Ким в эфире радио Sputnik подверг сомнению американскую версию событий.

Делегация из КНДР отменила встречу с вице-президентом США Майком Пенсом на Олимпиаде в Пхенчхане "в последний момент", заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, комментируя появившуюся в СМИ информацию.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Пенс должен был встретиться 10 февраля с сестрой северокорейского лидера Ким Е Чжон, а также с формальным главой КНДР председателем президиума Верховного собрания страны Ким Ен Намом. По данным издания, менее чем за два часа до начала встреча была отменена. Решение северокорейской делегации было принято после того, как американский вице-президент сделал заявления о "самых жестких и агрессивных" санкциях против Пхеньяна.

"Во время недавнего визита вице-президента в Южную Корею с целью продемонстрировать союзническую решимость и поддержать американских спортсменов возникла возможность короткой встречи с руководителями делегации Северной Кореи. Вице-президент был готов воспользоваться этой возможностью, чтобы подчеркнуть необходимость того, чтобы Северная Корея отказалась от своих незаконных программ по созданию баллистических программ и ядерного оружия", – говорится в заявлении Науэрт.

"В последний момент официальные лица КНДР решили не проводить встречу. Мы сожалеем о том, что они не смогли воспользоваться этой возможностью", – добавила представитель Госдепа.

Белый дом, в свою очередь, подтвердил информацию СМИ о планировавшейся встрече Пенса с делегацией из КНДР. "Северная Корея оттянула встречу в надежде, что вице-президент будет высказываться более мягко – это позволило бы им получить мировую сцену для своей пропаганды на Олимпийских играх", – заявил глава аппарата Пенса Ник Айерс. "Они отказались от встречи – возможно, они никогда не готовились искренне к тому, чтобы сесть за стол переговоров", – добавил он.

Ведущий научный сотрудник Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в эфире радио Sputnik выразил сомнения в том, что в американской версии событий верно изложены факты: именно вице-президент США, будучи в Пхенчхане, всячески избегал встреч с северокорейской делегацией.

"Когда в день открытия Олимпийских игр днем президент Южной Кореи Мун Чже Ин устраивал прием для глав делегаций, прибывших на Игры, Пенс сказал, что не может принять участие, потому что на это время назначил встречу с северокорейскими перебежчиками. Правда, пришел туда в самом конце и даже не сел за стол. А когда он вернулся в США из Пхенчхана, его журналисты спросили, почему он избегал северокорейцев. Он ответил: "Я не избегал их, а игнорировал". Поэтому разговоры о том, что американцы предлагали встречу северянам, а те якобы ее отвергли – эти разговоры не соответствуют действительности, мне кажется", – сказал Евгений Ким.

По его словам, США в настоящее время в принципе отвергают возможность прямых контактов с руководством КНДР.

"Северокорейцы готовы к прямым переговорам с американцами. Обратите внимание: наша (РФ и КНР – ред.) дорожная карта урегулирования ситуации на Корейском полуострове предполагает, во-первых, "двойное замораживание": отмену (американо-южнокорейских) учений и отмену (Северной Кореей ракетных) пусков и ядерных испытаний. Второе – непосредственно переговоры между США и КНДР. И не Северная Корея отвергает эти встречи – США отвергают эти встречи", – отметил Евгений Ким.

Ранее южнокорейское агентство Ренхап сообщило, что лидер Южной Кореи Мун Чже Ин встретился с формальным главой КНДР Ким Ен Намом на приеме в честь открытия Олимпиады. Сообщалось, что политики пожали друг другу руки и сфотографировались вместе.

Как сообщали СМИ, в делегацию КНДР, посетившую Южную Корею по случаю открытия Олимпийских игр в Пхенчхане, входила также спецпосланник Ким Е Чжон – сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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