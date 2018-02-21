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Политолог: простые поляки помнят, кто освобождал их страну

10:0121.02.2018
(обновлено: 10:45 21.02.2018)
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© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Согласно опросу "Sputnik.Мнения", большинство жителей западноевропейских стран не считают Россию частью Европы, в отличие от жителей Польши. Политолог Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik прокомментировал результаты исследования.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного старейшей во Франции компанией, занимающейся исследованиями общественного мнения, IFop для Sputnik News, большинство граждан западноевропейских государств не считают Россию частью Европы, в то же время жители Польши придерживаются противоположной точки зрения.

Более половины французов и британцев – 65% и 52% соответственно – заявили, что Россия, по их мнению, не европейская страна. В Германии с этим согласны 46% респондентов.

При этом немцев, которые признают Россию частью Европы, немного больше – этот вариант ответа выбрали 49%. Во Франции и Британии их доля, наоборот, ощутимо меньше – 29% и 35% соответственно.

Флаг Евросоюза в отражении дверей
© AP Photo / Yves Logghe
Россия и Европа: что часть чего и где целое
Только в Польше ситуация отличается кардинальным образом. Здесь 77% опрошенных назвали Россию европейской страной и лишь 20% придерживаются другого мнения.

При этом в Британии 13% респондентов не смогли ответить на поставленный вопрос – наибольший показатель неопределившихся во всех четырех странах.

Примечательно, что люди старшего возраста (35+), а также люди с высоким уровнем образования чаще считают Россию частью Европы.

Опрос был проведен с 20 по 27 сентября 2017 года. В нем приняли участие 3228 человек старше 18 лет из Франции, Германии, Великобритании и Польши. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности в 95%.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik прокомментировал результаты опроса.

"По большому счету, это продолжение той системы раздела мира, который появился в Европе по итогам Второй мировой войны. Как бы поляки и политические элиты Польши ни ненавидели Россию и ни пытались внедрить в польские массы принцип, что Россия – это "дикий зверь", с которым надо воевать, простые люди помнят, кто освободил Польшу. Польшу освободили советские войска. То же самое помнят и восточные немцы, поэтому мы видим разделение в Германии. Французы же, например, находятся под информационным прессингом, подвержены пропаганде", – сказал Олег Бондаренко.

Таким образом, по его мнению, вполне логично, что именно в Польше большинство респондентов считают Россию частью Европы.

"Получается так, что Россию считают Европой те народы, которые были знакомы с Россией на протяжении хотя бы трех последних поколений. Поляки, восточные немцы, я уверен, что и чехи, и словаки, и венгры, которые очень хорошо были знакомы с Россией, конечно, считают Россию частью Европы. Потому что еще 25-30 лет назад европейские страны фактически управлялись при участии советников из Москвы. И в этом смысле они были частью советской европейской политики. Так что, конечно, как они скажут, что Россия – не Европа? Россия была и будет Европой, потому что она влияла на дела в Европе", – отметил Олег Бондаренко.

Именно в смысле влияния на европейские дела, по мнению политолога, европейцы и рассматривают Россию.

"В целом Россию следует воспринимать как часть Европы в том смысле, насколько Россия влияет на европейские дела. И здесь, конечно, старшее поколение, которое помнит силу Советского Союза, воспринимает Россию по-прежнему как очень мощный фактор в Европе. Молодое поколение, которое этого не застало, оно может считать по-другому, особенно под давлением пропаганды", – заключил политолог.

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