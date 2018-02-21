Мнение: Россия получает прибыль от ВПК, несмотря на санкции

Новые санкции сорвали контракты России на $3 миллиарда, заявили в Госдепе США. В эфире радио Sputnik американист Арег Галстян отметил, что Вашингтон в отношении российского ВПК ведет политическую игру.

Госдепартамент США полагает, что антироссийские санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) привели к потерям российского оборонно-промышленного комплекса примерно на 3 млрд долларов, заявила на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием. Зачем? Потому что это означает, что меньше денег уходит в российский бюджет. Таким образом, это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности", — сказала она.

Науэрт напомнила, что всем американским дипмиссиям поручено прилагать усилия к предотвращению деловых контактов с Россией, прежде всего с ее оборонно-промышленным комплексом.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года.

Кандидат исторических наук, американист Арег Галстян в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США под угрозой санкций надеются сорвать контракты на поставку российского вооружения, но значительная их часть все равно была реализована.

"ВПК – это все-таки не просто финансы, а в первую очередь политика. Три миллиарда – это небольшая сумма, примерно один контракт с какой-то среднестатистической страной. Вероятно, речь идет о Саудовской Аравии. Якобы, испугавшись попасть под санкции США, там отказываются от сделки по С-400. Но при этом, Турция, несмотря на то, что эти санкции и ее касаются, все равно приобрела у России комплексы С-400. Филиппины в последнее время закупают оружие у России. И в целом за прошлый год положительный торговый баланс в этом направлении – около 14 миллиардов долларов. То есть значительная часть контрактов все равно была реализована. Так или иначе, американцы выборочно вводят ограничения против тех стран, которые закупают российское вооружение. В отношении Турции пока не говорят об ограничениях. Но эта политика носит выжидательный характер", — сказал Арег Галстян.

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