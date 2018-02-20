Эксперт: Киеву не удалось разорвать экономические связи с Россией

Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году, свидетельствуют данные украинского Госстата. В эфире радио Sputnik экономист Борис Шмелев прокомментировал эти данные.

Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в минувшем году, свидетельствуют данные украинской Государственной службы статистики

В 2017 году произошло значительное увеличение торгового оборота двух государств. В частности, объем экспорта российских товаров на Украину составил 7,2 млрд долларов, что почти на 140% больше прошлогодних показателей. Объем импорта украинских товаров в Россию, в свою очередь, достиг 3,9 млрд долларов, что почти на 110% больше, чем в 2016 году. Отрицательное сальдо в торговле Украины с Россией – почти 3,3 млрд долларов.

Ключевыми торговыми партнерами Украины среди европейских государств в прошлом году стали Польша, Нидерланды, Германия, Венгрия, Испания, Италия и Турция.

В целом общий объем экспорта украинских товаров в 2017 году составил 43,3 млрд долларов, что на 119% больше по сравнению с 2016-м, импорта – 49,6 млрд долларов, по сравнению с предыдущим годом показатели выросли почти на 127%.

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В эфире радио Sputnik руководитель Центра внешней политики России Института экономики РАН Борис Шмелев отметил, что украинским властям так и не удалось разорвать экономические связи между двумя странами.

"Ничего удивительного в этих данных нет, тенденция роста товарооборота между Россией и Украиной наблюдалась еще в 2016 году. Украинское правительство все эти годы проводило политику разрыва любых связей с Россией, в том числе и экономических. Но разорвать эти связи не удалось, поскольку экономики России и Украины теснейшим образом взаимосвязаны. Украинские предприятия, украинские бизнесмены, что называется, крутятся, ищут возможности выхода на российский рынок, поскольку без этого украинская экономика развиваться не может. И те многолетние экономические связи, которые были созданы между Россией и Украиной, разорвать крайне сложно", – сказал Борис Шмелев.

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