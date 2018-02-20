Эксперт рассказал, почему граждане Украины распространяют в России "спайсы"

Украинцы стали главными дилерами синтетических наркотиков в России, сообщили в МВД. В эфире радио Sputnik генерал-майор полиции в отставке Александр Яневский отметил, что количество преступлений увеличилось в разы.

Граждане Украины стали главными распространителями синтетических наркотиков в России, заявил заместитель главы МВД Игорь Зубов, выступая в Госдуме.

"У нас появилась новая страна, которая организует наркотрафик, – это Украина, к сожалению. Наше братское государство, наш партнер по черноморскому сотрудничеству – Украина – становится страной, которая производит синтетические наркотики. И применительно к России – граждане Украины сегодня являются главными распространителями синтетических наркотиков", – констатировал он.

По словам замминистра, у ведомства есть информация о том, что на Украине синтетические наркотики производятся системно. "Соответственно, такой же поток следует и в Европу", – отметил Зубов.

В начале декабря прошлого года глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что за 10 месяцев 2017 года в России выявлено почти 180 тысяч наркопреступлений и изъято более 20 тонн запрещенных веществ.

В эфире радио Sputnik член президиума общероссийской общественной организации "Офицеры России", генерал-майор полиции в отставке Александр Яневский отметил, что число преступлений, связанных с распространением наркотиков гражданами Украины, выросло в разы.

"Начиная с 2008-2010 года, правоохранительные органы фиксируют сильный всплеск привлечения к ответственности именно украинских граждан за распространение на территории РФ синтетических наркотиков – так называемых "спайсов". Сейчас этот процесс пошел в геометрической прогрессии. Наркоторговля – это высокодоходный криминальный бизнес. А в связи с тем, что на Украине тяжело с работой, то многие соглашаются на эту рискованную, но хорошо оплачиваемую работу. Вторая причина – это насаждаемая на Украине вражда ко всему российскому. А наркотики – это смерть. Так они и реализуют свои планы по отношению к России", – считает Александр Яневский.

Вместе с тем, отметил он, страдают и европейские страны.

"В Европе бьют во все колокола – Украина стала страной-транзитером. Наркотики из Латинской Америки в Европу идут теперь через Одессу – это кокаин, это героин, это опий. Многократно возросло изъятие наркотиков на границе европейских стран через Украину, поэтому Европа тоже очень озабочена", – отметил Александр Яневский.

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