Политолог: для атлетов из России и Украины спорт стал выше политики

Александр Абраменко (Украина), занявший первое место и Илья Буров (Россия), занявший третье место в финале лыжной акробатики на соревнованиях по фристайлу среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане

Александр Абраменко (Украина), занявший первое место и Илья Буров (Россия), занявший третье место в финале лыжной акробатики на соревнованиях по фристайлу среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане

В Сети обсуждают фотографию, на которой украинский спортсмен, завоевавший золото на Играх в Пхенчхане, на пьедестале обнимает бронзового призера из РФ. Политолог Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik отметил, что человеческая реальность отодвинула на второй план политику.

Пользователи соцсетей обсуждают фотографию, на которой украинский фристайлер Александр Абраменко, завоевавший олимпийское золото, на пьедестале обнимает бронзового призера, россиянина Илью Бурова.

Дискуссия началась с публикации в Facebook Дмитрия Симанского, руководителя киевского отделения партии "Украинское объединение патриотов".

"Скажите мне, что это неправда! Потому что не может украинский олимпийский чемпион обниматься на пьедестале с россиянином…", – написал Симанский.

Среди комментаторов были те, кто поддержал автора поста.

"Он дурак, вот что это значит. А в нашем Олимпийском комитете и в Министерстве молодежи и спорта работают предатели, которые не объяснили спортсменам элементарных вещей", – написала Татьяна Высоцкая.

"Новый троллинг олимпийского уровня. Теперь российская пресса опубликует это фото?", – прокомментировал Сергей Солох.

Многие пользователи, однако, восхитились жестом олимпийцев: подобные комментарии можно отследить по хэштегу #мы_за_мир.

"Нормальные люди видят в этом то, что есть: нормальные отношения между россиянами и украинцами", – отметила Виктория Дита.

"Жаль, белорус китайца не задвинул – был бы весь олимпийский пьедестал наш", – подытожил Евгений Кожевников.

В воскресенье, 18 февраля, российский спортсмен Илья Буров с результатом 122,17 балла завоевал бронзовую медаль в дисциплине лыжная акробатика. Золото получил украинец Александр Абраменко (128,51 балла), вторым стал атлет из КНР Цзя Цзунъян (128,05 балла).

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik отметил, что зачастую спорт и политика существуют в неразрывной связи, но в данном случае политика ушла на второй план.

"Спорт и политика – две параллельные реальности. Где-то они пересекаются, иногда накладываются друг на друга, иногда они существуют раздельно. Все очень сильно переплетено. Но иногда бывает, что спорт оказывается выше политики, иногда политика – выше спорта. Но правильнее, конечно, в Олимпиаде, чтобы спорт был на первом месте. Культивируемая сегодняшним Киевом идеология изобилует мифами, которые производятся пропагандой. И в этом плане то, что реальность – и спортивная, и просто человеческая – оказывается выше, оказывается более настоящей, наверное, это и производит такой "эффект открытия"", – сказал Кирилл Коктыш.

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