"Все маски сброшены". Политолог о заявлении миссии ОБСЕ по Донбассу

В миссии ОБСЕ заявили о значительном продвижении украинских силовиков в Донбассе. Как отметила в эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева, это в очередной раз говорит о недоговороспособности Киева.

Украинские силовики значительно продвинулись в районе Новоалександровки на западе Луганской области, заявил на брифинге первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг. Он добавил, что во время поездки в область лично видел украинских солдат.

По его словам, на прошлой неделе наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 15 единиц вооружения, которые размещены с нарушением согласованных линий разведения техники. Из них девять в подконтрольных Киеву районах и шесть — в неподконтрольных. Хуг также рассказал, что 8 февраля наблюдатели заметили восемь реактивных систем залпового огня в подконтрольном Украине Тополином.

В самопровозглашенной Луганской народной республике зафиксировали, что силовики трижды за сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ополченцев в районе Калиновки, Калиново и Нижнего Лозового.

В ДНР сообщили, что обстрелу подверглись окрестности Горловки. Ранее представители самопровозглашенной республики заявляли, что Киев готовится к вооруженной агрессии в Донбассе.

Как отметила в эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева, информация о продвижении ВСУ теперь становится достоянием мировой общественности.

"То, что эти продвижения теперь уже объявляются совершенно в открытую, в очередной раз подчеркивает недоговороспособность Киева — что, несмотря на Минские соглашения, эти люди продолжают вести боевые действия. Мне постоянно пишет человек, живущий в "красной зоне" в Горловке, что у них ежедневные очень тяжелые обстрелы, постоянно слышен грохот ударов, относительно недалеко закладываются мины. Все это приводит к человеческим жертвам. Это очень страшные события, это очень странная война. Если еще несколько месяцев назад эти продвижения были достоянием тех, кто живет на месте боевых действий или переписывается с местными жителями, то теперь это становится достоянием мировой общественности. Все маски сброшены", — сказала Наталья Макеева.

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