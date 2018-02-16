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Военный эксперт: США лишают Европу пространства для маневра в отношении РФ

18:2916.02.2018
(обновлено: 18:31 16.02.2018)
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© Фото : BAE SystemsСнаряды шведского концерна BoforsСнаряды шведского концерна Bofors
© Фото : BAE Systems
США хотят в разы увеличить запасы снарядов в Европе для "сдерживания России". В эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов назвал очевидным желание Вашингтона втянуть европейских союзников по НАТО в военное противостояние с РФ.

Министерство обороны США рассчитывает в разы увеличить закупку артиллерийских снарядов, в том числе для пополнения складов в Европе в рамках "сдерживания России", такие планы заложены в проекте оборонного бюджета страны на 2019 финансовый год, который на днях был внесен в конгресс администрацией США.

Согласно бюджету, в 2019 финансовом году, который начинается 1 октября 2018 года, сухопутные войска США закупят более 148 тысяч гаубичных снарядов калибра 155 мм с максимальной дальностью поражения 22,5 км на общую сумму 203,8 млн долларов. Из этого числа около 59,5 тысячи снарядов планируется закупить для операций за рубежом, в частности для борьбы с терроризмом, а также для "сдерживания потенциальных противников и поддержки Европейской инициативы по сдерживанию".

Американский военный рядом с военной техникой, доставленной в Ливан
© AP Photo / Bilal Hussein
Два снаряда в одну воронку. Пентагон "закидает" Европу бомбами
Европейская инициатива по сдерживанию (European Deterrence Initiative) была принята США и странами НАТО после событий 2014 года в Крыму и на востоке Украины для "сдерживания агрессивных действий России" и "обеспечения гарантий" европейским союзникам. В рамках этой доктрины страны НАТО приступили к наращиванию войск и военной инфраструктуры у границ России.

Представитель пресс-службы сухопутных сил США объяснил РИА Новости причины такого увеличения закупок "пополнением боеприпасов".

По его словам, в прежние годы запасы данного вида боеприпасов "не пополнялись так, как это было нужно". "Мы не готовимся к войне. Но мы планируем иметь такие запасы, какие должны быть", – добавил собеседник агентства.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов считает очевидным желание Соединенных Штатов втянуть европейских союзников по НАТО в военное противостояние с Россией. Хотя, отметил он, резкое увеличение заказа на артиллеристские снаряды касается не только Европы. 

"Заказ увеличен более чем на 800%. Естественно, что снаряды будут применяться и в других местах, и мы знаем где. Это Ближний Восток – Ирак и Сирия. А что касается Европы, то очевидно желание Соединенных Штатов втянуть ее в более серьезное военное противостояние с Россией. Для этого и "военный Шенген" разрабатывают – чтобы силы НАТО перебрасывать в любую точку Европы без согласия на то национальных правительств. То есть США откровенно давят на Европу, притягивают ее к своей военной политике, чтобы у европейцев не оставалось никакого "пространства для маневра" в отношении России. Потому что в Европе все сильнее звучат голоса о том, что с Россией нужно восстанавливать отношения и что нужно прекратить это противостояние", – сказал Иван Коновалов в эфире радио Sputnik.

Однако это, по мнению эксперта, не нужно Соединенным Штатам.

"Их обычный modus operandi (метод, способ действий – ред.) – это использовать военную силу. В этом случае увеличить запас артиллеристских снарядов – это значит увеличить количество тренировок, количество войск, размещенных в Европе, увеличить количество тактического ядерного оружия в Европе. И таким образом поддерживать ситуацию противостояния коллективного Запада против России", – заключил Иван Коновалов.

Американская полевая буксируемая гаубица калибра 155 миллиметров M777
© Фото : 7 RAR Task Group / Capt. Jesse Platz
Эксперт: использование США только высокоточного оружия – "мем" для СМИ
Ранее Минобороны РФ сообщило, что у границ РФ в Польше и Прибалтике фактически развернута целая дивизия ВС США. По данным российского оборонного ведомства, в Польшу прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась вместе с бронетехникой, при этом в Прибалтике осталась техника 3-й американской бригады.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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