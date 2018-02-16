Как не стать жертвой мошенников при краудфандинге? И как в Госдуме планируют защищать участников "народного инвестирования"? Об этом в эфире радио Sputnik в рамках Российского инновационного форума в Сочи рассказал депутат Анатолий Аксаков.

В конце февраля Госдума РФ планирует рассмотреть законопроект "О цифровых финансовых активах". Сможет ли этот закон защитить простых участников краудфандинга – коллективного финансирования проектов, при котором средства собирают в основном в интернете? Об этом в интервью радио Sputnik рассказал председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Много проектов реализуется без банковского финансирования, когда граждане, услышав о проекте, готовы отдать свои деньги – такое "народное инвестирование". Причем Россия входит в тройку крупнейших стран, которые используют этот механизм для финансирования проектов. Но сегодня очень много мошенничества, поскольку все это происходит в интернете без всякого регулирования и защиты инвесторов. Люди вкладывают деньги, а на деле проект может оказаться пустым либо за этим проектом оказываются мошенники, которые уводят деньги к себе в карман. Но неквалифицированный инвестор должен быть защищен. Поэтому новым законом будет ограничиваться сумма, которую он может инвестировать в один проект, и ограничиваться сумма, которую он может вложить в течение года", – отметил Анатолий Аксаков.

О новом законопроекте говорили в рамках Российского инвестиционного форума, который 15-16 февраля проходит в Сочи.

Депутат о краудфандинге: неквалифицированный инвестор должен быть защищен Your browser does not support HTML5 audio

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