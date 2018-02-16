Доверяют ли банкиры криптовалютам? О том, как к внедрению этой технологии относятся в Евразийском банке развития, в эфире радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме в Сочи рассказал председатель правления организации Андрей Бельянинов.

В Сочи 15-16 февраля проходит Российский инвестиционный форум – основная площадка для продвижения инвестиционных возможностей регионов и презентации экономического потенциала России в целом. Одна из тем – использование криптовалют. О своем отношении к этому процессу в эфире радио Sputnik рассказал председатель правления Евразийского банка развития, генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов.

"Инвестиционный банк должен отличаться крайней консервативностью, сдержанностью и отсутствием авантюризма. Пока этот процесс (использование криптовалют – ред.) не понятен до конца, я считаю, что мы должны наблюдать со стороны. И может быть упускать какую-то доходность, ну и Бог бы с ней, зато мы будем застрахованы от того, что пропадут деньги акционеров. Лучше не потерять, чем во что-то авантюрное вложить. Многие не без основания считают, что наличие криптовалют – это подрыв основ государственности. А мы должны думать о дальнейшем мироустройстве, о том, чтобы наши страны, наши экономики были более скоординированы и процветали. Так что это удел, наверное, молодых институтов и спекулятивной сделки", – сказал Андрей Бельянинов.

Председатель правления ЕАБР: за криптовалютами наблюдаем со стороны Your browser does not support HTML5 audio

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