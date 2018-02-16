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"Кое-кто за гранью разума". Политик о требовании Киева по кораблям в Крыму

09:4816.02.2018
(обновлено: 10:49 16.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВоенные корабли, принадлежащие Украине, в КрымуВоенные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Киеве заявили, что Украина заберет свои корабли из Крыма, если Россия их отремонтирует. Президент Международного совета российских соотечественников, крымчанин Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik оценил эту идею.

В Киеве заявили, что Украина будет готова забрать свои корабли из Крыма только после того, как Россия их отремонтирует.

Генерал-полковник Михаил Коваль, занимавший должность и.о. министра обороны в 2014 году, во время слушаний по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича обвинил Москву в том, что та "по-пиратски захватила" украинские корабли, а затем "раздербанила" их. Видео допроса опубликовано каналом "112 Украина" на YouTube.

Корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. 13 января 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Депутат от Крыма: на Украине некому открепить корабли от наших причалов
"И мы сейчас, как лохи, встанем на колени перед ними и будем забирать? Нет!", – заверил Коваль.

По его словам, Россия должна ответить за украинскую военную технику в международном суде в Гааге.

"Через суд отдадут – отремонтированные", – подчеркнул Коваль.

При этом бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил РИА Новости, что корабли ломали не российские моряки, а договоренностей по ремонту с Украиной не было.

По его мнению, Украине следовало вывести корабли с экипажем к новым местам базирования или "заключить договор и выставить свою вахту для их охраны", когда Киев считал суда исправными. Он подчеркнул, что с момента добровольного ухода – без единого выстрела – украинских моряков из Крыма, корабли охраняют черноморцы, и российская сторона готова их передать Киеву.

Президент Международного совета российских соотечественников, житель Крыма Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik в эфире радио Sputnik оценил идею Киева о восстановлении Россией старых украинских кораблей.

"По этому поводу уже в соцсетях появился хэштег #ржунемогу – и он, как мне кажется, достаточно емко и однозначно оценивает то, что происходит. Психиатры, вероятно, на Украине уже никого не лечат, потому что очень большая проблема со стационарами и лекарствами – и вот кое-кто уже находится за гранью разума… Но есть и вторая составляющая: Украине некуда деть этот флот, потому что нет баз, нет возможности обслуживать и даже перегнать. И третье: забирая этот флот, Украина таким образом согласилась бы с тем, что Крым – российский. Украина, таким образом, оказалась в западне, куда она попала из-за нелогичности собственной политики",  – считает Вадим Колесниченко.

Военная техника, которая ранее входила в состав военно-морских сил Украины, в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Потом локти будут кусать. Киев отказался от военной техники из Крыма
О готовности Москвы передать Киеву военную технику из Крыма в январе заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что ее состояние можно охарактеризовать как "плачевное". 

Глава МИД Украины Павел Климкин в свою очередь сообщил, что руководство страны не получало какого-либо официального предложения от российских властей. Он также фактически отказался забирать военную технику, подчеркнув при этом, что Украина не будет делать ничего, что ослабит политическую либо юридическую позицию страны.

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