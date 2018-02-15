"Болтовня". Политолог о словах Порошенко про членство в "уважаемых союзах"

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что его страна в будущем все же станет членом Евросоюза и НАТО.
Президент Украины также отметил, что считает заслугой погибших во время "евромайдана" тот факт, что Украина "окончательно вышла из Советского Союза, из Российской империи" и вернулась в Европу.
В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак высказал мнение, что Порошенко умышленно вводит народ в заблуждение.
"Одно дело, когда с этими лозунгами агитировали перед Майданом, а другое дело, когда сейчас обещают будущее членство Украины в НАТО, в Европейском союзе. Это уже даже не смешно. Уже неоднократно представители ЕС заявляли, что у Украины в среднесрочной перспективе нет никаких шансов стать членом Европейского союза. Недавно в ЕС обсуждали возможности расширения, упоминали страны бывшей Югославии. Украина не входит в число стран, для которых даже в перспективе возможно полноправное членство в ЕС. В общем-то, Европе это совершенно не нужно. Все, что надо было от Украины, Европейский союз получил с помощью соглашения об ассоциации, которое не является равноправным – оно не предоставляет украинским производителям чувствовать себя участниками этого рынка в полной мере, ограничения для них действуют очень жестко. Об этом евроагитаторы почему-то "забывали" говорить. Так что это не более чем болтовня человека, умышленно вводящего население страны в заблуждение", – сказал Александр Дудчак.
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