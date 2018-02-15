Эксперт: НАТО хочет точные координаты "Искандеров"? Мы на это не пойдем

В Госдуме ответили на призыв НАТО "прозрачнее" размещать "Искандеры". Военный эксперт Михаил Ходаренок в эфире радио Sputnik отметил, что Россия не нарушает никаких международных обязательств и выполнять требования альянса не обязана.

Россия не будет делиться информацией с НАТО о размещении ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"С какого перепугу? Это наша законная территория, что хотим, то и делаем. В отличие от них, которые зовут американцев и прочих недоброжелательных к нам людей", – сказал Шаманов журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Россия делиться информацией о размещении "Искандеров".

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призывает Россию к транспарентности в вопросе размещения ракетных комплексов в Калининградской области и не раскрывает имеющуюся у альянса информацию по этому вопросу.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что у границ РФ в Польше и Прибалтике фактически развернута целая дивизия ВС США. По данным российского оборонного ведомства, в Польшу прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась вместе с бронетехникой, при этом в Прибалтике осталась техника 3-й американской бригады. Тогда Шаманов отметил, что не исключает в связи с этим усиление группировки "Искандеров".

В начале февраля в нижней палате парламента подтвердили, что Россия разместила комплексы "Искандер" в Калининградской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, обозреватель "Газеты.ru" Михаил Ходаренок отметил, что Россия в данном случае не нарушает никаких международных обязательств и выполнять требования НАТО не обязана.

"Они хотят, чтобы российская сторона сообщала им о месторасположении позиционных районов ракетных комплексов "Искандер", то есть, где стоят пусковые установки, обеспечивающие средства – их точные координаты. И, видимо, хотят, чтобы сообщали об их возможном передвижении. Российская сторона, естественно, на такие условия не пойдет. Потому что, во-первых, это наше внутреннее дело, где размещаются те или иные подразделения и части Вооруженных сил. Во-вторых, мы это делаем в пределах национальной территории. И самое главное: мы не нарушаем никаких международных договоренностей. Это какие-то явно завышенные требования по "прозрачности", и выполнены они, по всей видимости, не будут, поскольку в этом нет никакой необходимости", – сказал Михаил Ходаренок.

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