"А часовню тоже я разрушил?". Эксперт о новых обвинениях Лондона в адрес РФ

Британия обвинила Россию и ее власти в причастности к кибератаке с помощью вируса NotPetya летом 2017 года. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik обратил внимание, что никаких доказательств в очередной раз предоставлено не было.

МИД Великобритании обвинил российские власти в причастности к кибератаке с использованием вируса NotPetya, однако каких-либо доказательств и источников информации не привел.

Глобальная атака вируса-вымогателя в июне прошлого года поразила IT-системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину. Нападению подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

"Атака продемонстрировала повторяющееся неуважение к украинскому суверенитету. Безрассудное применение вируса нарушило работу организаций по всей Европе и стоило сотни миллионов фунтов. <…> Мы призываем Россию стать ответственным членом международного сообщества", – говорится в полученном РИА Новости письменном заявлении замглавы британского МИД Тарика Ахмада.

По его словам, атаку замаскировали под попытку вмешаться в бизнес-процессы, однако ее задачей было нарушить работу европейских организаций и компаний. Главной ее целью были финансовый, энергетический и правительственный секторы на Украине, считает замминистра.

"Великобритания отвечает на вредоносную киберактивность независимо от того, от кого она исходит, а также возлагает ответственность за возмещение ущерба на тех, кто причиняет нам вред. Мы намерены активизировать международные усилия по укреплению свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства", – говорится в заявлении.

Ранее эксперты Group-IB выяснили, что кибернападения вирусов-шифровальщиков NotPetya/ExPetr (поразивших в июне энергетические, телекоммуникационные и финансовые компании на Украине) и BadRabbit (в октябре) организовала одна хакерская группировка. BadRabbit атаковал ряд федеральных российских СМИ и финансовые организации, а также объекты инфраструктуры на Украине.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik обратил внимание, что никаких доказательств в очередной раз предоставлено не было.

"Сразу вспоминается классика: "Простите, а часовню тоже я разрушил? Нет, это еще до вас, в 14 веке". Когда этот вирус был, где хоть малейшие доказательства? Пожалуйста, приведите их. У нас открытое общество, их можно выложить в интернет, опубликовать в газете, в журнале, созвать специальную комиссию из IT-специалистов… Это просто очередной приступ информационно-медийного бешенства, носящий русофобский характер и явно приуроченный к выборам у нас в стране. У нас сейчас начинаются разного рода явления, направленные на дискредитацию нынешней власти: то нанесут удар по проправительственным силам (президента Башара) Асада в Сирии и заявляют, что там якобы убили чуть ли не тысячу российских наемников, то сыплются какие-то другие обвинения в наш адрес", – сказал Богдан Безпалько.

Таким образом, по его мнению, подобные заявления со стороны представителей западных стран – это просто информационная атака на Россию.

"Я считаю, что это обычная информационная атака, абсолютно ничем не подкрепленная и базирующаяся на уже устоявшемся мифе о "русских хакерах". Но это именно миф. Более того, этот миф (о "русских хакерах" – ред.) опровергали сами должностные лица тех же США, когда говорили, что вмешательство в американские выборы со стороны России не обнаружено. Но вот тут британцы вдруг обнаружили, что вирус Petya, оказывается, все-таки создан и запущен даже не просто "русскими хакерами", а именно российскими государственными структурами… Я убежден, что доказательств у них нет, не будет и не было", – заключил политолог.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также президент Франции Эммануэль Макрон.

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