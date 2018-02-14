Мнение: Украина борется с ИГ*? Да нет, скорее она ему косвенно пособничает

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев продолжает вносить вклад в борьбу с ИГ*. Военный эксперт Борис Рожин считает, что у данного заявления есть две подоплеки. Какие именно, он рассказал в эфире радио Sputnik.

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина продолжает вносить свой вклад в борьбу с "Исламским государством"*. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Выступая на заседании стран‐участниц всемирной коалиции по борьбе с ИГ*, министр заявил, что Украина, являясь членом коалиции, полностью разделяет ее ценности и принципы, а также "стратегические цели по борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях".

"Украина продолжает вносить свой вклад в борьбу с ИГ*, в частности, принимая активное участие в деятельности рабочей группы по противодействию терроризму", – сказал Климкин

Встреча, в которой приняли участие представители порядка 80 стран и международных организаций, которые являются членами коалиции, прошла в Кувейте во вторник, 13 февраля. Во время заседания, в частности, обсуждались пути достижения стабильности в Сирии и Ираке, а также реинтеграции этих территорий.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин считает, что заявление Климкина о вкладе Украины в борьбу с террористами оторвано от реальности. В эфире радио Sputnik военный эксперт напомнил, что уже не раз появлялась информация о поставках украинского оружия на Ближний Восток.

"Украина является одним из промежуточных хабов для поставки оружия на Ближний Восток, которое попадает, в том числе, и в руки террористов. На эту тему уже было несколько расследований – что Восточная Европа, в том числе Украина, использовалась ЦРУ для поставки вооружений на Ближний Восток. То есть Украина, скорее, косвенно пособничала террористам, нежели боролась с ними. В состав войск коалиции (во главе с США – ред.) Украина в Ираке и Сирии не входит. И правительство Сирии их туда тоже не приглашало. То есть все эти заявления министерства иностранных дел полностью оторваны от реальности", – сказал Борис Рожин.

По его мнению, у слов Климкин есть две подоплеки.

"С одной стороны, такими заявлениями они (украинские власти – ред.) пытаются откреститься от практики по поставкам вооружений боевикам в Сирии. А во-вторых, они посылают сигналы, что поддерживают американский курс в Сирии, где США борьбой с ИГИЛ* прикрывают реализацию других своих целей. То есть Украина демонстрирует поддержку американского курса, что и неудивительно. Они и дальше будут делать заявления, которые укладываются в официальное русло Госдепа США", – считает военный эксперт.

*Террористическая группировка, запрещенная в России

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