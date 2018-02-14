Военный эксперт: Украина превращает МиГ-29 в "экспериментальное чудовище"

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" предостерегла украинских оборонщиков от попыток сделать из истребителя МиГ-29 штурмовик. Об этом говорится в комментарии департамента информационной политики и общественных коммуникаций корпорации."Деловая столица" сообщил, что на Львовском авиационно-ремонтном заводе вскоре начнется модернизация советских истребителей МиГ-29 с целью переделать их в штурмовики, а также продлить срок службы самолетов до 35-40 лет.
"Скорость реакции украинских конструкторов на новые требования к современной авиационной технике меркнет по сравнению с их креативностью. Пока ведущие мировые авиастроительные компании работают над максимальной многофункциональностью, украинский ОПК выбрал альтернативный путь развития – сделать из хорошего истребителя посредственный штурмовик", – говорится в комментарии РСК "МиГ".
Корпорация отмечает, что продление ресурса самолетов на 20-40 лет может оказаться небезопасным, так как "устаревшая конструкторская документация, возможно полученная незаконным путем, не учитывает нескольких десятилетий эксплуатации этих машин".
В РСК напомнили, что страны, пережившие модернизацию авиатехники на украинских предприятиях, впоследствии обращаются к компании-разработчику за помощью и официальным продлением ресурса.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец высказал мнение, что украинский ВПК берется за непосильную для себя задачу.
"Украинцы фактически превращают истребители МиГ-29 не в серьезную боевую машину, а в экспериментальное чудовище, которое не только вызывает насмешки у профессионалов, но и становится смертоносным оружием, прежде всего, для украинских летчиков и для самих Вооруженных сил Украины. В этом и заключается смысл заявления российской стороны. Сейчас у ВВС Украины очень серьезные проблемы: самолеты подолгу ремонтируются, а некоторые уже давно вышли за регламентные сроки эксплуатации. И это тоже опасно. Но украинцы пытаются перехитрить обстоятельства. Из-за отсутствия денег, специалистов они пытаются привести к бою МиГи, которые у них есть на вооружении", – сказал Виктор Баранец.
По его словам, Украина вышла на очень опасный путь.
"Это вредительский, самоубийственный путь. И если руководство Украины и украинской армии думает о качестве своих ВВС, о том, чтобы их летчики остались живы, то надо переступать через политические амбиции и смотреть правде в глаза. А правда заключается в том, что только в России есть специалисты, которые способны с высочайшим качеством провести модернизацию и ремонт этих машин", – отметил военный эксперт.
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