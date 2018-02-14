Военный эксперт: Украина превращает МиГ-29 в "экспериментальное чудовище"

"МиГ" предостерег Украину от модернизации истребителей в штурмовики. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец высказал мнение, что украинский ВПК берется за непосильную для себя задачу.

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" предостерегла украинских оборонщиков от попыток сделать из истребителя МиГ-29 штурмовик. Об этом говорится в комментарии департамента информационной политики и общественных коммуникаций корпорации.

Ранее украинский еженедельник "Деловая столица" сообщил, что на Львовском авиационно-ремонтном заводе вскоре начнется модернизация советских истребителей МиГ-29 с целью переделать их в штурмовики, а также продлить срок службы самолетов до 35-40 лет.

"Скорость реакции украинских конструкторов на новые требования к современной авиационной технике меркнет по сравнению с их креативностью. Пока ведущие мировые авиастроительные компании работают над максимальной многофункциональностью, украинский ОПК выбрал альтернативный путь развития – сделать из хорошего истребителя посредственный штурмовик", – говорится в комментарии РСК "МиГ".

Корпорация отмечает, что продление ресурса самолетов на 20-40 лет может оказаться небезопасным, так как "устаревшая конструкторская документация, возможно полученная незаконным путем, не учитывает нескольких десятилетий эксплуатации этих машин".

В РСК напомнили, что страны, пережившие модернизацию авиатехники на украинских предприятиях, впоследствии обращаются к компании-разработчику за помощью и официальным продлением ресурса.

В начале февраля стало известно, что Хорватия вернет Украине четыре самолета МиГ-21, у которых после ремонта на украинских предприятиях обнаружили утечки топлива и неисправности в навигационном оборудовании.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец высказал мнение, что украинский ВПК берется за непосильную для себя задачу.

"Украинцы фактически превращают истребители МиГ-29 не в серьезную боевую машину, а в экспериментальное чудовище, которое не только вызывает насмешки у профессионалов, но и становится смертоносным оружием, прежде всего, для украинских летчиков и для самих Вооруженных сил Украины. В этом и заключается смысл заявления российской стороны. Сейчас у ВВС Украины очень серьезные проблемы: самолеты подолгу ремонтируются, а некоторые уже давно вышли за регламентные сроки эксплуатации. И это тоже опасно. Но украинцы пытаются перехитрить обстоятельства. Из-за отсутствия денег, специалистов они пытаются привести к бою МиГи, которые у них есть на вооружении", – сказал Виктор Баранец.

По его словам, Украина вышла на очень опасный путь.

"Это вредительский, самоубийственный путь. И если руководство Украины и украинской армии думает о качестве своих ВВС, о том, чтобы их летчики остались живы, то надо переступать через политические амбиции и смотреть правде в глаза. А правда заключается в том, что только в России есть специалисты, которые способны с высочайшим качеством провести модернизацию и ремонт этих машин", – отметил военный эксперт.

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