Политолог объяснил, с чем связаны слова Макрона об "ударе по Сирии"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности нанести удар по местам хранения химоружия в Сирии, если случаи его применения будут доказаны.
"Если у нас будут доказательства того, что запрещенное химическое оружие… было использовано, мы нанесем удар по месту, где оно создается или хранится", – приводит слова французского лидера агентство Yahoo News.
Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что европейские страны изначально не проявляли особой активности в Сирии, даже в составе коалиции во главе с США.
"Надо сказать, что Евросоюз в последние годы в ситуации внутрисирийского противостояния и в ситуации борьбы с ИГИЛ* и другими террористическими группировками находится как-то в стороне и давненько не заявлял о себе, несмотря на то, что европейские страны входят в антиигиловскую* коалицию. По всей вероятности, Франция, представляя интересы главных стран Евросоюза, в лице Макрона делает риторическое заявление о том, что она тоже является игроком и, собственно, показывает, какую роль может сегодня занять Евросоюз в сложных внутрисирийских противоречиях", – сказал Евгений Бень.
По его мнению, заявление французского президента так и останется просто заявлением.
"В целом за этой риторикой о химическом оружии в Сирии стоит вполне понятная проамериканская позиция Макрона. Ведь претензии по поводу якобы химического оружия в Сирии предъявляются именно со стороны США. Но в любом случае я убежден, что это заявление так и останется просто заявлением. Тем более что применение химического оружия (Дамаском – ред.) в известной степени – это мифология, она никак не доказана. Следовательно, и само заявление Макрона можно отнести больше к разряду мифологии", – считает политолог.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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