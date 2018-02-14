Политолог объяснил, с чем связаны слова Макрона об "ударе по Сирии"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж нанесет удар в случае применения химоружия в Сирии. Политолог Евгений Бень в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, что стоит за такой риторикой.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности нанести удар по местам хранения химоружия в Сирии, если случаи его применения будут доказаны.

"Если у нас будут доказательства того, что запрещенное химическое оружие… было использовано, мы нанесем удар по месту, где оно создается или хранится", – приводит слова французского лидера агентство Yahoo News.

По словам Макрона, на сегодняшний день французские службы не располагают обоснованными доказательствами использования такого оружия, однако наблюдению за ситуацией уделяется особое внимание.

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что европейские страны изначально не проявляли особой активности в Сирии, даже в составе коалиции во главе с США.

"Надо сказать, что Евросоюз в последние годы в ситуации внутрисирийского противостояния и в ситуации борьбы с ИГИЛ* и другими террористическими группировками находится как-то в стороне и давненько не заявлял о себе, несмотря на то, что европейские страны входят в антиигиловскую* коалицию. По всей вероятности, Франция, представляя интересы главных стран Евросоюза, в лице Макрона делает риторическое заявление о том, что она тоже является игроком и, собственно, показывает, какую роль может сегодня занять Евросоюз в сложных внутрисирийских противоречиях", – сказал Евгений Бень.

По его мнению, заявление французского президента так и останется просто заявлением.

"В целом за этой риторикой о химическом оружии в Сирии стоит вполне понятная проамериканская позиция Макрона. Ведь претензии по поводу якобы химического оружия в Сирии предъявляются именно со стороны США. Но в любом случае я убежден, что это заявление так и останется просто заявлением. Тем более что применение химического оружия (Дамаском – ред.) в известной степени – это мифология, она никак не доказана. Следовательно, и само заявление Макрона можно отнести больше к разряду мифологии", – считает политолог.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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