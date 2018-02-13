Эксперт о победе керлингистов из России: эмоционально, интересно, ярко

Российские керлингисты впервые выиграли медали Олимпийских игр. Это заслуженная победа, отметил в эфире радио Sputnik спортивный обозреватель Дмитрий Дерунец.

Россияне Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова выиграли первые медали Олимпиады в истории отечественного керлинга, на Олимпийских играх в Пхенчхане они завоевали бронзу в дисциплине дабл-микст.

Во вторник россияне победили сборную Норвегии со счетом 8:4. Золото позднее оспорят команды Канады и Швейцарии. Турнир в дабл-миксте дебютировал на Олимпийских играх и проходит на льду Gangneung Curling Centre в Канныне.

В матче за бронзу Крушельницкий и Брызгалова повели после двух эндов в три камня. "Сама игра была полностью под нашим контролем, ключевой момент был в том, что они (соперники) немножко помогли нам в первом и втором эндах, когда ошибались. Ключевой момент – начало, когда повели 3:0. Дальше мы их не отпустили", – подчеркнул тренер сборной России Василий Гудин.

Крушельницкий считает, что матч за бронзу был одним из лучших в карьере. "Хороших матчей было много…", – начал он. "Но этот точно был одним из лучших", – продолжила Брызгалова, супруга партнера по команде. – "В шестом энде у нас был бросок на "+3", но немножко он не вышел".

"Пусть это бронза, но для нас она очень важна", – сказала Брызгалова журналистам.

Спортивный обозреватель Спорт.FM Дмитрий Дерунец в эфире радио Sputnik рассказал, что значит эта победа для российского керлинга.

"Выиграть медаль в новом виде программы всегда приятно и почетно. Брызгалова и Крушельницкий, семейная пара, ехали на этот турнир не то чтобы фаворитами, но о них знали в мире: они были чемпионами мира, и поэтому котировались довольно высоко. Неплохо проведенный групповой этап, обидное стартовое поражение, но затем собрались с силами, много добывали волевых побед. Играли эмоционально, интересно, ярко, дарили настоящие эмоции. Конечно, одним из самых драматичных моментов для всех болельщиков и для них самих стал полуфинал с командой Швейцарии, когда заключительным камнем Крушельницкий не попал в дом и таким образом подарил швейцарцам победу и путевку в финал. При том что это было очень обидное поражение, у наших ребят было всего около 12 часов, чтобы подготовиться, выспаться и выйти бороться в матче за третье место. Керлинг – это, прежде всего, психология, и забыть этот обидный промах нужно было очень быстро. И нашим это удалось. Победа абсолютно заслуженна", – отметил Дмитрий Дерунец.

Начиная со второго тура, российские керлингисты одержали четыре победы подряд. Помимо норвежцев под камнями Крушельницкого и его партнерши пали команды Финляндии (7:5), Китая (6:5) и Южной Кореи (6:5).

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.