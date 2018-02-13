"Странная позиция". Эксперт о лжи главы МИД Нидерландов про Россию

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра в интервью газете Volkskrant признался, что солгал о визите на дачу Владимира Путина в 2006 году.
Ранее он утверждал, что на этой встрече президент говорил о притязаниях России на территорию других государств. О поездке на дачу Путина Зейлстра неоднократно упоминал с 2014 года.
Зейлстра сказал, что пошел на обман, чтобы защитить информатора, который "присутствовал при этих словах".
"Потому что это могло иметь последствия для него или для его компании", – добавил министр.
Об обмане Зейлстра проинформировал премьер-министра Марка Рютте несколько недель назад. Рютте назвал поступок главы МИД "неразумным", однако подчеркнул, что Зейлстра сохранит пост.
Оппозиционные политики Нидерландов подвергли критике поведение министра и потребовали обсудить инцидент в парламенте до встречи главы МИД с российским коллегой Сергеем Лавровым. По данным СМИ, визит Зейлстры в Москву запланирован на 13 февраля.
Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал доцент Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Дмитрий Офицеров-Бельский.
"Совсем заврался!.. На официальном уровне еще не было таких признаний. Сейчас общение с теми же самыми нидерландскими политиками будет очень сложным. Изначально они таким образом блокируют возможность для конструктивного общения с Россией. Хотя в прекращении этого общения сейчас я смысла не вижу, потому что мы наблюдаем как раз обратный процесс: в Европе растет интерес к нормализации отношений с Россией. А Нидерланды решили занять странную позицию", – считает Дмитрий Офицеров-Бельский.
По его мнению, несмотря на имиджевые потери, карьере министра иностранных дел ничто не угрожает.
"Само заявление нидерландского министра не кажется серьезным и достойным грамотного политика. И его попытка обосновать свою ложь выглядит очень неумело. При всем том, что это бьет по его имиджу и негативно сказывается на отношениях с Россией, я не думаю, что это как-то сильно скажется на его карьере. К сожалению, такие моменты, которые должны влиять на доверие к политику, не играют сейчас существенной роли на Западе. То есть можно очень много лгать и при этом оставаться в кругу респектабельных по нынешним меркам политиков", – отметил Дмитрий Офицеров-Бельский.
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