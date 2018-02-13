"Странная позиция". Эксперт о лжи главы МИД Нидерландов про Россию

Глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра признался, что солгал про встречу с Владимиром Путиным. Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik предположил, какие последствия это может иметь.

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра в интервью газете Volkskrant признался, что солгал о визите на дачу Владимира Путина в 2006 году.

Ранее он утверждал, что на этой встрече президент говорил о притязаниях России на территорию других государств. О поездке на дачу Путина Зейлстра неоднократно упоминал с 2014 года.

В интервью изданию министр признал, что не слышал лично, чтобы Путин называл Белоруссию, Украину, Прибалтику и Казахстан частями "великой России".

Зейлстра сказал, что пошел на обман, чтобы защитить информатора, который "присутствовал при этих словах".

"Потому что это могло иметь последствия для него или для его компании", – добавил министр.

Об обмане Зейлстра проинформировал премьер-министра Марка Рютте несколько недель назад. Рютте назвал поступок главы МИД "неразумным", однако подчеркнул, что Зейлстра сохранит пост.

Оппозиционные политики Нидерландов подвергли критике поведение министра и потребовали обсудить инцидент в парламенте до встречи главы МИД с российским коллегой Сергеем Лавровым. По данным СМИ, визит Зейлстры в Москву запланирован на 13 февраля.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал доцент Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Дмитрий Офицеров-Бельский.

"Совсем заврался!.. На официальном уровне еще не было таких признаний. Сейчас общение с теми же самыми нидерландскими политиками будет очень сложным. Изначально они таким образом блокируют возможность для конструктивного общения с Россией. Хотя в прекращении этого общения сейчас я смысла не вижу, потому что мы наблюдаем как раз обратный процесс: в Европе растет интерес к нормализации отношений с Россией. А Нидерланды решили занять странную позицию", – считает Дмитрий Офицеров-Бельский.

По его мнению, несмотря на имиджевые потери, карьере министра иностранных дел ничто не угрожает.

"Само заявление нидерландского министра не кажется серьезным и достойным грамотного политика. И его попытка обосновать свою ложь выглядит очень неумело. При всем том, что это бьет по его имиджу и негативно сказывается на отношениях с Россией, я не думаю, что это как-то сильно скажется на его карьере. К сожалению, такие моменты, которые должны влиять на доверие к политику, не играют сейчас существенной роли на Западе. То есть можно очень много лгать и при этом оставаться в кругу респектабельных по нынешним меркам политиков", – отметил Дмитрий Офицеров-Бельский.