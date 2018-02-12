Эксперт: Вашингтон в ситуации с Северной Кореей оказался "в цугцванге"

Вице-президент США Майк Пенс заявил о готовности Вашингтона к переговорам с Пхеньяном. В эфире радио Sputnik эксперт Сергей Михайлов высказал мнение, что американцы демонстрируют свой традиционный подход к дипломатии.

Вашингтон продолжит давление на КНДР, но готов к переговорам, заявил вице-президент США Майк Пенс.

"Кампания по оказанию максимального давления продолжится и будет более интенсивной. Но если хотите поговорить, мы будем говорить", – сказал Пенс в интервью The Washington Post.

Пенса спросили, какие шаги потребуется предпринять Пхеньяну, чтобы с него начали снимать санкции. "Не знаю. Поэтому и нужны переговоры", – ответил вице-президент США.

Официальная позиция США заключается в том, что КНДР сначала должна отказаться от ядерной и ракетной программ, и лишь затем Вашингтон согласится на переговоры.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Сергей Михайлов высказал мнение, что США демонстрируют свой традиционный подход к переговорам.

"Это заявление является, я бы сказал, классическим проявлением американской манеры дипломатии – дипломатии с позиции силы: когда США пытаются с помощью силового и психологического давления, других видов прессинга заставить своего контрагента пойти на те или иные уступки. В конкретной ситуации с Северной Кореей США находятся в состоянии, которое в шахматах называется цугцванг – то есть любой шаг приведет к ухудшению ситуации для самих Соединенных Штатов. Если США "закроют глаза" на дальнейшее развитие северокорейской ядерной программы, то мировой престиж США (как престиж страны, которая способна диктовать правила) очень сильно пострадает. Если США попробуют решить эту проблему силовым способом, то это приведет к катастрофическим последствиям, прежде всего, для важнейшего союзника США – Южной Кореи. Соответственно, это станет мощным ударом и по имиджу США, их политике. Поэтому им ничего не остается, кроме как пытаться с помощью дипломатических методов изощряться для того, чтобы достичь какого-то результата. И здесь они применяют свой классический подход. Но проблема заключается в том, что Северная Корея ни на какие уступки не пойдет", – сказал Сергей Михайлов.

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