РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Аналитик рассказал, что "переполнило чашу страха" инвесторов в США

16:0809.02.2018
(обновлено: 16:09 09.02.2018)
025397
© REUTERS / Brendan McdermidТрейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 9 февраля 2018Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 9 февраля 2018
© REUTERS / Brendan Mcdermid
Американские биржи вновь обвалились, в частности, индекс Dow Jones потерял более чем 1000 пунктов. Аналитик фондовых рынков Дмитрий Тратас в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Основные фондовые индексы США в четверг вновь упали, на этот раз на 3,8-4,15% на фоне опасений инвесторов по поводу высокой волатильности на рынке, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones обрушился на 4,15% – до 23860,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 3,9% – до 6777,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 3,75% – до 2581,08 пункта.

Табло с индексом Доу Джонса на Нью-йоркской фондовой бирже, США
© AP Photo / Richard Drew
Эксперт о рекордном падении индекса Dow Jones: это только первый звонок
Таким образом, это второй худший в истории день для Dow Jones по снижению по процентным пунктам – в четверг показатель также потерял 4,2%.

В понедельник на американских биржах произошел резкий обвал, когда индексы упали на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. На следующий день индексы частично компенсировали потерю.

С начала недели с учетом коррекции Dow Jones снизился на 1660,5 пункта (6,5%), NASDAQ – на 463,35 пункта (6,4%), а S&P 500 – на 181,13 пункта (6,6%).

В четверг министерство труда США опубликовало данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за последнюю неделю. Показатель, вопреки прогнозам, уменьшился на 9 тысяч с уровня предыдущей недели и составил 221 тысячу. Аналитики, напротив, ожидали роста числа заявок с показателя прошлой недели на 6 тысяч – до 236 тысяч.

Аналитик фондовых рынков Дмитрий Тратас в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию на американских биржах.

"Надо подождать первого заседания ФРС с (новым главой) Джеромом Пауэллом. Пока он говорит стандартные вещи, но многие инвесторы напуганы им. Сейчас аналитики всего мира пытаются угадать, что происходит, и любая точка зрения имеет право на жизнь. Мы знаем, что не бывает роста без какого-то падения. За два года тот же индекс Dow Jones вырос на 40% – это гигантский рост. И тут некая психологическая вещь: рост был на 40%, а теперь падение на 10% – это караул или не караул? Если это караул и начало затяжного кризиса, то нужно выходить из рынков, идти куда-то еще, например, в облигации… Но в любом случае будущее покажет", – сказал Дмитрий Тратас.

По его мнению, падение американских рынков во многом связано с тем, что у инвесторов вызывают определенный страх экономические показатели США.

"Самое главное – экономических обоснований для падения особо нет. Американская экономика развивается хорошо. Но инвесторы напуганы ростом доходности по облигациям, напуганы ростом заработной платы – последней каплей, которая переполнила чашу страха, стал рост почасовой зарплаты, что может привести к росту инфляции, а это вызовет повышение ставок. То есть если экономические данные выходят хорошие, то инвесторы, спекулянты пугаются и начинают выходить из рынка. И мы сейчас как раз и видим, что рынки падают на фоне хороших экономических новостей", – рассказал аналитик.

По его словам, падение рынков других стран вслед за американским неизбежно. К примеру, в пятницу, как свидетельствуют данные торгов, также рухнули основные индексы на китайских фондовых биржах – на 2,7-5,2%.

"Все рынки – и европейский, и китайский, и российский – всегда жили с оглядкой на США: американский начинает падать, и мы будем, значит, падать. Американский рынок самый большой. И все мировые рынки "дружной толпой" идут за американским рынком, по-другому быть не может, тем более, когда происходят такие большие движения", – заключил Дмитрий Тратас.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена