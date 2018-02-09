Аналитик рассказал, что "переполнило чашу страха" инвесторов в США

Американские биржи вновь обвалились, в частности, индекс Dow Jones потерял более чем 1000 пунктов. Аналитик фондовых рынков Дмитрий Тратас в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Основные фондовые индексы США в четверг вновь упали, на этот раз на 3,8-4,15% на фоне опасений инвесторов по поводу высокой волатильности на рынке, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones обрушился на 4,15% – до 23860,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 3,9% – до 6777,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 3,75% – до 2581,08 пункта.

Таким образом, это второй худший в истории день для Dow Jones по снижению по процентным пунктам – в четверг показатель также потерял 4,2%.

В понедельник на американских биржах произошел резкий обвал, когда индексы упали на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. На следующий день индексы частично компенсировали потерю.

С начала недели с учетом коррекции Dow Jones снизился на 1660,5 пункта (6,5%), NASDAQ – на 463,35 пункта (6,4%), а S&P 500 – на 181,13 пункта (6,6%).

В четверг министерство труда США опубликовало данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за последнюю неделю. Показатель, вопреки прогнозам, уменьшился на 9 тысяч с уровня предыдущей недели и составил 221 тысячу. Аналитики, напротив, ожидали роста числа заявок с показателя прошлой недели на 6 тысяч – до 236 тысяч.

Аналитик фондовых рынков Дмитрий Тратас в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию на американских биржах.

"Надо подождать первого заседания ФРС с (новым главой) Джеромом Пауэллом. Пока он говорит стандартные вещи, но многие инвесторы напуганы им. Сейчас аналитики всего мира пытаются угадать, что происходит, и любая точка зрения имеет право на жизнь. Мы знаем, что не бывает роста без какого-то падения. За два года тот же индекс Dow Jones вырос на 40% – это гигантский рост. И тут некая психологическая вещь: рост был на 40%, а теперь падение на 10% – это караул или не караул? Если это караул и начало затяжного кризиса, то нужно выходить из рынков, идти куда-то еще, например, в облигации… Но в любом случае будущее покажет", – сказал Дмитрий Тратас.

По его мнению, падение американских рынков во многом связано с тем, что у инвесторов вызывают определенный страх экономические показатели США.

"Самое главное – экономических обоснований для падения особо нет. Американская экономика развивается хорошо. Но инвесторы напуганы ростом доходности по облигациям, напуганы ростом заработной платы – последней каплей, которая переполнила чашу страха, стал рост почасовой зарплаты, что может привести к росту инфляции, а это вызовет повышение ставок. То есть если экономические данные выходят хорошие, то инвесторы, спекулянты пугаются и начинают выходить из рынка. И мы сейчас как раз и видим, что рынки падают на фоне хороших экономических новостей", – рассказал аналитик.

По его словам, падение рынков других стран вслед за американским неизбежно. К примеру, в пятницу, как свидетельствуют данные торгов, также рухнули основные индексы на китайских фондовых биржах – на 2,7-5,2%.

"Все рынки – и европейский, и китайский, и российский – всегда жили с оглядкой на США: американский начинает падать, и мы будем, значит, падать. Американский рынок самый большой. И все мировые рынки "дружной толпой" идут за американским рынком, по-другому быть не может, тем более, когда происходят такие большие движения", – заключил Дмитрий Тратас.

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