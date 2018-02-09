Эксперт о разработке США крылатых ракет: ситуация закручивается по спирали

США намерены разработать крылатую ракету дальнего радиуса действия, которой будут оснащены новые американские стратегические бомбардировщики-невидимки B-21 Raider, пишет National Interest со ссылкой на недавно опубликованную ядерную доктрину.
Эксперты также полагают, что новая крылатая ракета повысит эффективность американских бомбардировщиков B-52 и B-2, которые все же со временем потеряют способность противостоять ПВО ведущих стран мира. В связи с этим разработка B-21 Raider, как пишет NI, выглядит оправданной.
Ожидается, что B-21 Raider будут приняты на вооружение американской армией в середине 2020-х годов. При этом любые задержки поставок данного вида военной техники, по мнению экспертов, приведут к сокращению потенциала американских стратегических сил, которые будут неспособны справиться с ПВО противника.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин отметил, что американцы стремятся совершенствовать свой потенциал высокоточного стратегического вооружения, исходя из военной стратегии.
"Американская военная стратегия, в том числе и ядерная, предполагает, что из космоса и с помощью стратегических наступательных вооружений – высокоточным оружием – должен быть нанесен удар по системе противовоздушной и противоракетной обороны России. А эта система в настоящее время достаточно эффективно совершенствуется. Создается зона сплошного радиолокационного обнаружения, разрабатываются новейшие системы – такие, как С-500, совершенствуются уникальные зенитно-ракетные комплексы "Тор", С-400 и "Бук". Все это ведет к тому, что попытки американцев использовать стратегические наступательные и космические вооружения в любом варианте будут неизбежно обесцениваться. Поэтому сформулированы задачи создать новые виды оружия – крылатые ракеты, обладающие низкой способностью к обнаружению, которые можно запускать вне зоны поражения систем ПВО–ПРО. Такие системы созданы у нас в России – есть совершенно уникальная ракета большой дальности и высокой точности. Конечно, американцы будут совершенствовать свой потенциал высокоточного стратегического вооружения. И дальше получится "спираль": мы будем совершенствовать свою систему ПВО и ПРО, а американцы – свой наступательный потенциал, потому что их стратегия предполагает нанесение первого разоружающего удара", – сказал Алексей Подберезкин.
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