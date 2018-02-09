Эксперт о разработке США крылатых ракет: ситуация закручивается по спирали

NI рассказал, как США намерены противостоять российской ПВО. Военный эксперт Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik отметил, что американцы стремятся совершенствовать свой потенциал высокоточного стратегического вооружения, исходя из военной стратегии.

США намерены разработать крылатую ракету дальнего радиуса действия, которой будут оснащены новые американские стратегические бомбардировщики-невидимки B-21 Raider, пишет National Interest со ссылкой на недавно опубликованную ядерную доктрину.

Издание отмечает, что бомбардировщики неспособны беспрепятственно преодолеть российскую и китайскую ПВО, несмотря на передовые стелс-технологии. Для решения данной проблемы военные и хотят создать крылатую ракету, которая может быть запущена до зоны ПВО возможного противника.

Эксперты также полагают, что новая крылатая ракета повысит эффективность американских бомбардировщиков B-52 и B-2, которые все же со временем потеряют способность противостоять ПВО ведущих стран мира. В связи с этим разработка B-21 Raider, как пишет NI, выглядит оправданной.

Ожидается, что B-21 Raider будут приняты на вооружение американской армией в середине 2020-х годов. При этом любые задержки поставок данного вида военной техники, по мнению экспертов, приведут к сокращению потенциала американских стратегических сил, которые будут неспособны справиться с ПВО противника.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин отметил, что американцы стремятся совершенствовать свой потенциал высокоточного стратегического вооружения, исходя из военной стратегии.

"Американская военная стратегия, в том числе и ядерная, предполагает, что из космоса и с помощью стратегических наступательных вооружений – высокоточным оружием – должен быть нанесен удар по системе противовоздушной и противоракетной обороны России. А эта система в настоящее время достаточно эффективно совершенствуется. Создается зона сплошного радиолокационного обнаружения, разрабатываются новейшие системы – такие, как С-500, совершенствуются уникальные зенитно-ракетные комплексы "Тор", С-400 и "Бук". Все это ведет к тому, что попытки американцев использовать стратегические наступательные и космические вооружения в любом варианте будут неизбежно обесцениваться. Поэтому сформулированы задачи создать новые виды оружия – крылатые ракеты, обладающие низкой способностью к обнаружению, которые можно запускать вне зоны поражения систем ПВО–ПРО. Такие системы созданы у нас в России – есть совершенно уникальная ракета большой дальности и высокой точности. Конечно, американцы будут совершенствовать свой потенциал высокоточного стратегического вооружения. И дальше получится "спираль": мы будем совершенствовать свою систему ПВО и ПРО, а американцы – свой наступательный потенциал, потому что их стратегия предполагает нанесение первого разоружающего удара", – сказал Алексей Подберезкин.

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