Эксперт: обстрел представительства РФ в Дамаске – теракт, это очевидно

США и Британия отказались осудить обстрел торгпредства РФ в Дамаске. В эфире радио Sputnik эксперт Борис Долгов высказал мнение, что это продолжение политики США и их союзников, которые делят террористов на "хороших" и "плохих".

США и Великобритания заблокировали проект заявления Совета Безопасности ООН с осуждением обстрела российского торгпредства в Дамаске, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"США и Великобритания вновь не захотели, чтобы СБ сделал заявление в связи с последним терактом в Дамаске. Было повреждено наше торговое представительство. Днем ранее под минометный огонь в Старом городе Дамаска попал пункт раздачи гуманитарной помощи, которую привезли из России религиозные деятели из христианской и мусульманской общин", – рассказал Небензя журналистам.

"Мы предложили членам Совбеза текст заявления для прессы, но американцы и англичане сказали, что не готовы его принять. Такое происходит постоянно. США и Великобритания неизменно отказываются рассматривать подобные деяния в качестве актов терроризма, ссылаясь на недостаточность сведений. Это вызывает сожаление", – заключил постпред.

Как сообщили ранее в российском внешнеполитическом ведомстве, во вторник приблизительно в 16:00 по местному времени в здание торгового представительства России в Дамаске (в настоящее время законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом) в результате обстрела попала 120-миллиметровая мина. Жертв и пострадавших не было, но строению нанесен существенный материальный ущерб.

В понедельник минометному обстрелу террористов подверглись пункты выдачи российской гуманитарной помощи в старом центре Дамаска, где погибли два человека. Также несколько мин упали в квартале Баб-Тума, в результате чего погибла женщина и три человека получили ранения.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов назвал обстрел российского представительства в Дамаске террористическим актом. В этой связи он прокомментировал действия США и Великобритания в СБ ООН.

"Эти действия США и их союзников не являются чем-то новым. США проводят в Сирии политику, направленную на устранение неугодного им руководства. И в отношении России враждебная политика усилилась – это и санкции, и различные заявления. Совершенно очевидно, что обстрел российского представительства в Дамаске – это террористический акт. Но террористические группировки угрожают и тем странам, которые вот так блокируют осуждения терроризма – в том числе, и Соединенным Штатам. Ведь были примеры, когда сами США страдали от террористических атак. Но Соединенные Штаты в своей политике делят террористов на "хороших парней" – тех, кого можно использовать, и тех, кого необходимо подавлять – это те, кто действует против интересов США. Союзники США также идут в русле этой политики. И это, увы, тенденция, которая будет продолжаться", – считает Борис Долгов.

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