Американист рассказал о реальных интересах США в Сирии

В Минобороны РФ заявили, что США стремятся захватить в Сирии принадлежащие Дамаску экономические активы. Американист Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik предположил, что интересует американцев в первую очередь.

Последние действия коалиции во главе с США в Сирии в очередной раз продемонстрировали, что Вашингтон стремится захватить принадлежащие Дамаску экономические активы, заявили в российском Минобороны.

Таким образом, незаконное нахождение сил США обусловлено уже не борьбой с "Исламским государством"*.

В ночь на четверг коалиция заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" со стороны проправительственных вооруженных формирований в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат. В сообщении командования говорилось об ответных ударах для отражения "акта агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*".

СМИ со ссылкой на неназванного американского чиновника пишут, что погибли около ста бойцов сирийских проправительственных формирований.

В Минобороны рассказали, что сирийские ополченцы проводили операцию против "спящей" ячейки ИГ* в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода "Эль-Исба" в провинции Дейр-эз-Зор, когда их атаковала авиация коалиции.

Коалиция во главе с США действует в Сирии без согласия Дамаска.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, какие активы могут в первую очередь интересовать американцев на северо-востоке Сирии.

"Речь идет о нефтеносных территориях. И я думаю, что поддержание на этих территориях определенного беспорядка, который должен стать обоснованием для необходимости присутствия США, скорее всего, приведет к тому, что там со временем появятся компании с американским капиталом. Конечно, речь может идти в первую очередь об освоении природных ресурсов", –считает Григорий Ярыгин.

По его мнению, американские компании со временем могут проявить интерес и к другим сферам экономики на территориях, занятых в Сирии их местными союзниками.

"Американские компании всегда отличались активностью – как это происходило, например, в Ираке – в воссоздании инфраструктуры, обеспечении телекоммуникаций и тому подобного в поствоенных зонах. Но в данном случае в первую очередь речь, скорее всего, идет о прямом контроле над территориями, которые богаты нефтяными ресурсами", – предположил Григорий Ярыгин.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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