Военный эксперт: США пытаются "привязать" к себе Вьетнам старым вооружением

США убеждают Вьетнам отказаться от закупок российского оружия, пишут СМИ. Военный эксперт Виктор Мураховский в эфире радио Sputnik отметил, что Россия и США демонстрируют разные подходы к военно-техническому сотрудничеству с вьетнамской стороной.

Госдепартамент США хочет, чтобы Вьетнам отказался от поставок российского вооружения и закупал больше американского, пишет газета Defense News со ссылкой на представителя ведомства.

"Вьетнамцы очень заинтересованы в расширении партнерства в сфере безопасности", – приводит издание слова представителя Госдепа.

"Мы также убеждаем их не ограничиваться помощью США в виде грантов и (в необходимости) диверсифицировать поставщиков – перейти от таких исторических поставщиков как Россия к покупке американского оборудования. Это, во-первых, даст им больше возможностей, во-вторых, поможет укрепить наше партнерство для более тесного взаимодействия с нашими военными", – добавил он.

Как пишет издание, согласно данным министерства торговли США, с 2005 по 2014 год Вьетнам увеличил военные расходы почти на 400%. Однако, по словам представителя Госдепа, страна незначительно усилила закупки американского вооружения даже после того, как США отменили эмбарго на поставки летального оружия Вьетнаму в 2016 году.

В эфире радио Sputnik член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский отметил, что Россия и США демонстрируют разные подходы к военно-техническому сотрудничеству с вьетнамской стороной.

"Американцы пытаются привязать к себе Вьетнам либо за счет бесплатных поставок устаревшего вооружения, либо за счет его поставок по демпинговым ценам. Эту их политику, конечно же, прекрасно осознает военно-политическое руководство Вьетнама. Ведь надо понимать, что военно-техническое сотрудничество Вьетнама с Россией предусматривает не только поставки образцов вооружения, но и его сопровождение в период эксплуатации в Вооруженных силах Вьетнама, а также обучение вьетнамских специалистов. Более того, возможна передача Вьетнаму некоторых функций. Например, по ремонту и обслуживанию поставленной российской военной техники, а в дальнейшем не исключается развитие совместных производств, поставок комплектующих и так далее. Думаю, что в итоге американцы каких-то серьезных позиций на рынке вооружений Вьетнама не займут", – сказал Виктор Мураховский.

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