Мнение: Польше сотрудничать с Россией мешают лишь эмоции

Глава МИД Польши Яцек Чапутович выразил готовность разблокировать отношения с Россией. В эфире радио Sputnik эксперт Оксана Петровская выразила мнение, что Варшава оказалась в довольно сложной ситуации.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича, выразившего готовность разблокировать отношения с Россией в отдельных областях.

"Вновь слышим от МИД Польши заявления о готовности "разблокировать отношения" с Москвой. Хотят и "Северный поток" сорвать, и скидку на газ получить", – написал Пушков в Twitter

Глава МИД Польши Яцек Чапутович в минувшую среду встретился с российским послом в Варшаве Сергеем Андреевым, в ходе разговора он выразил готовность польской стороны восстановить отношения с Москвой в отдельных областях и подчеркнул необходимость отказа от "негативной полемики".

Эксперт РИСИ Оксана Петровская в эфире радио Sputnik выразила мнение, что Польша действительно заинтересована в сотрудничестве с Россией.

"Польша сейчас оказалась в очень сложной ситуации – фактически она "воюет" со всеми: и с Евросоюзом, и с Соединенными Штатами, и с Израилем по поводу поправок к закону об Институте национальной памяти. Так что ситуация у нее достаточно трудная, и ей где-то нужно ослаблять фронт борьбы. Возможно, там решили, что с Россией можно найти точки соприкосновения. Конечно, для Польши сотрудничать с Россией сейчас было бы очень неплохо. Она формирует блок в Восточной Европе (инициатива "Триморья" – ред.), и этот блок мог бы стать большей силой в Евросоюзе. Полякам мешают только их эмоции. Если бы они смогли прагматично посмотреть на польско-российские отношения, возможно, им удалось бы наладить контакты. Но пока они только усугубляют ситуацию. И эмоции у них играют гораздо большую роль, чем прагматизм в выстраивании отношений. У России к Польше есть много претензий, и пока Польша не разберется, например, с памятниками Советской армии, с другими вопросами, наладить отношения, наверное, будет достаточно сложно", – сказала Оксана Петровская.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.