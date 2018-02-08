Военный эксперт: наша армия получает новое поколение истребителей

Новейшие истребители Су-57 приняли в опытно-боевую эксплуатацию, сообщили в Минобороны РФ. Военный эксперт Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik отметил, что этот истребитель можно считать вторым самолетом в мире, относящимся к пятому поколению.

Российские военные начинают опытно-боевую эксплуатацию истребителей пятого поколения Су-57, сообщил замминистра обороны Юрий Борисов.

"Мы берем Су-57 уже для опытно-боевой эксплуатации, а госиспытания первого этапа закончились", – сказал Борисов журналистам в ходе посещения авиазавода в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ).

В 2018 году, как отметил замминистра, будет подписан контракт на поставку установочной партии Су-57. "Мы будем контрактовать сначала первую эскадрилью – 12 самолетов", – уточнил Борисов.

По его словам, первые два самолета из этой партии могут поступить в войска уже в 2019 году. Он добавил, что ранее в рамках опытно-конструкторской работы по ПАК ФА было изготовлено 12 самолетов, 10 из которых активно участвуют в летных испытаниях.

Су-57 (Т-50) – российский самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой.

В эфире радио Sputnik эксперт журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко отметил, что истребитель можно считать вторым самолетом в мире, который относится к пятому поколению.

"Су-57 – это самолет многофункциональный, он обладает возможностью полета на сверхзвуковой скорости на крейсерском режиме, а также обладает "умной" обшивкой – системы радионаблюдения и радиоподавления находятся не только в носовой части самолета, но и интегрированы в саму обшивку. Машина поступила в части и начинает осваиваться летным составом. На основе эксплуатации делаются выводы, вносятся изменения в конструкцию, то есть машина проходит процесс боевой отладки. Наша армия получает новое поколение истребителей. Замечу, что это второй самолет в мире после американского F-22 Raptor. Потому что F-35, созданный американцами, с трудом можно отнести к пятому поколению из-за его параметров полета", – сказал Дмитрий Дрозденко.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.