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Мнение: Киев в скандале с хорватскими МиГ-21 использовал "дешевый ход"

14:2807.02.2018
(обновлено: 15:40 07.02.2018)
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© РИА Новости / Михаил КухтаревПерейти в фотобанкИстребители МИГ-21 на аэродромеИстребители МИГ-21 на аэродроме
© РИА Новости / Михаил Кухтарев
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Украина увидела "руку Москвы" в решении Хорватии вернуть плохо отремонтированные истребители МиГ-21. В эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин высказал мнение, что за такими заявлениями украинской стороны стоит попытка оправдать проблемы собственного ВПК.

Украинская госкомпания "Укрспецэкспорт" назвала "недобросовестной конкуренцией со стороны России" сообщения СМИ о том, что Хорватия хочет вернуть на Украину четыре отремонтированных истребителя МиГ-21. 

Ранее издание Jutarnji list со ссылкой на источник в Минобороны республики сообщило, что Хорватия намерена вернуть истребители, у которых после ремонта на украинских предприятиях обнаружили утечки топлива и неисправности в навигационном оборудовании.

Истребитель МиГ-21 ВВС Хорватии
© AP Photo / Nikola Solic
"Поддельные МиГи" с Украины: скандал в Хорватии принимает серьезный оборот
"На сегодняшний день никакой официальной претензии или рекламации Министерства обороны Республики Хорватия у ГК "Укрспецэкспорт" нет. И мы вынуждены констатировать тот факт, что появление неправдивой информации обусловлено только недобросовестной конкуренцией со стороны России", – говорится в заявлении украинской компании.

В "Укрспецэкспорте" также отметили, что министерство обороны Хорватии предпочло заключить договоры на ремонт с холдингом "Вертолеты России" несмотря на санкции Евросоюза и тот факт, что у украинской компании имеется "значительно больший опыт" в данной области.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал мнение, что украинская сторона пытается оправдать проблемы собственного ВПК.

"Это известное у них оправдание. Когда их ловят на таких вещах, они сразу объявляют о "происках ФСБ" и "российском влиянии". Но если бы они нормально выполняли свои обязательства перед хорватской стороной, никто бы им не мог помешать. Тем более что это уже не первый случай: были проблемы с поставкой украинских танков в Таиланд, были проблемы с африканскими контрактами, были проблемы с ремонтом вертолетов для Монголии. То есть это системное явление, связанное с проблемами в украинском ВПК, который не может адекватно выполнять даже текущие обязательства. И чтобы прикрыть чиновников в "Укроборонпроме", других структурах министерства обороны Украины, которые связаны с выполнением международных торговых соглашений, они пытаются приплести всякие политические оправдания, мол, им кто-то мешает. Спихивать на Россию свои проблемы – это дешевый ход", – сказал Борис Рожин. 

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2 пользователя оставили 2 комментария
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tvell
Не виноватая я !!! сосед виноват !!!
14:51
07.02.2018
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Alex Tim
Плохому танцору всегда Фаберже мешает.
16:04
07.02.2018
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