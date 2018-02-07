Мнение: Киев в скандале с хорватскими МиГ-21 использовал "дешевый ход"

Украинская госкомпания "Укрспецэкспорт" назвала "недобросовестной конкуренцией со стороны России" сообщения СМИ о том, что Хорватия хочет вернуть на Украину четыре отремонтированных истребителя МиГ-21.
Ранее издание Jutarnji list со ссылкой на источник в Минобороны республики сообщило, что Хорватия намерена вернуть истребители, у которых после ремонта на украинских предприятиях обнаружили утечки топлива и неисправности в навигационном оборудовании.
В "Укрспецэкспорте" также отметили, что министерство обороны Хорватии предпочло заключить договоры на ремонт с холдингом "Вертолеты России" несмотря на санкции Евросоюза и тот факт, что у украинской компании имеется "значительно больший опыт" в данной области.
В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал мнение, что украинская сторона пытается оправдать проблемы собственного ВПК.
"Это известное у них оправдание. Когда их ловят на таких вещах, они сразу объявляют о "происках ФСБ" и "российском влиянии". Но если бы они нормально выполняли свои обязательства перед хорватской стороной, никто бы им не мог помешать. Тем более что это уже не первый случай: были проблемы с поставкой украинских танков в Таиланд, были проблемы с африканскими контрактами, были проблемы с ремонтом вертолетов для Монголии. То есть это системное явление, связанное с проблемами в украинском ВПК, который не может адекватно выполнять даже текущие обязательства. И чтобы прикрыть чиновников в "Укроборонпроме", других структурах министерства обороны Украины, которые связаны с выполнением международных торговых соглашений, они пытаются приплести всякие политические оправдания, мол, им кто-то мешает. Спихивать на Россию свои проблемы – это дешевый ход", – сказал Борис Рожин.
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