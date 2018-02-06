Крымский политолог: "борцам за Крым" в Киеве результат не нужен

Жители Симферополя в пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году

Жители Симферополя в пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году

В Верховной раде зарегистрирован проект постановления с призывом помешать проведению выборов президента России в Крыму. Крымский политолог Андрей Никифоров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что депутаты Рады сами не верят в то, что говорят.

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления с призывом помешать проведению выборов президента России в Крыму. Об этом сообщил лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Вчера "Народный фронт" зарегистрировал постановление, в котором мы обращаемся ко всему международному сообществу (с призывом – ред.) помешать проведению так называемых выборов президента (России) в Крыму", – приводит "Украинская правда" слова депутата.

По словам Бурбака, голосование в Крыму в случае его проведения будет "нелегитимным". В документе утверждается, что оно нарушает "конституцию и законодательство Украины", а также "принципы и нормы международного права".

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

Призыв депутатов Верховной рады в эфире радио Sputnik прокомментировал кандидат исторических наук, директор Института стран СНГ в Республике Крым Андрей Никифоров.

"Думаю, что мы имеем дело с типичными "фантомными болями". Им нужно просто свыкнуться с новой ситуацией, а, по всей видимости, у украинских депутатов это никак не получается. Кроме того, для них, наверное, гораздо важнее сам процесс некой "борьбы за Крым", чем ее результат. Я думаю, даже они осознают, что результат совершенно недостижим: Крым вернулся в Россию, и пока здесь живут крымчане, никакого другого варианта не существует. А изобразить из себя "борца" за Крым – это там является своего рода политической модой", – сказал Андрей Никифоров.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного на полуострове в 2014 году после государственного переворота на Украине. Более 95% жителей республики проголосовали за такое решение.

Украинские власти называют полуостров "временно оккупированной территорией". Москва неоднократно отмечала, что крымчане сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.



