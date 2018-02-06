Эксперт об экспорте Киевом пчел и пауков: разворот на Запад имеет проблемы

В природе существуют различные породы пчел, в том числе и отечественные: среднерусские и карпатские

В природе существуют различные породы пчел, в том числе и отечественные: среднерусские и карпатские

На Украине отчитались о росте экспорта пчел и пауков, опровергнув при этом сообщения о значительном росте экспорта шмелей. Как отметил в эфире радио Sputnik экономист Никита Исаев, украинская экономика готовится "либо к прорыву, либо к провалу".

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) опровергла собственное сообщение о значительном росте экспорта шмелей из Украины, уточнив, что речь шла о пчелах, пауках и мотыльках.

В организации пояснили , что произошла ошибка при интерпретации данных Государственной службы статистики Украины, отметив, что шмели в прошлом году не поставлялись за рубеж.

Издание Страна.ua приводит данные, согласно которым основная доля экспорта этой категории (54,9 тонны) была направлена в европейские страны, преимущественно в Польшу. Кроме того, 141 тонна пчел была поставлена в Россию.

Ранее Клуб аграрного бизнеса сообщил, что в 2017 году в период с января по сентябрь из страны было вывезено 73 тонны шмелей. Это на 48%, больше, чем за аналогичный период в 2016 году. В денежном выражении поставки принесли 307,3 тысячи долларов, что в два раза больше, чем в позапрошлом году.

Директор Института актуальной экономики, лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев в эфире радио Sputnik рассказал о непростой ситуации в украинской экономике.

"Украина в настоящий момент находится в некоем пробуксовочном состоянии в отношении своих реформ. Западный разворот имеет определенные проблемы: например, квоты по соглашению с Евросоюзом о зоне свободной торговли по некоторым позициям были исчерпаны еще 5 января, а оставшиеся – 10 января. Иными словами, действующая украинская промышленность, по сути, не получает рынков сбыта. Поэтому вот такая радость относительно пчел и пауков. Но с точки зрения экспорта понятно, что это не влияет существенно на баланс торговых отношений", – сказал Никита Исаев.

Он также предположил, от чего будет зависеть дальнейшее развитие экономической ситуации на Украине.

"В целом украинская экономика демонстрирует подготовку либо к прорыву, либо к провалу. Это во многом будет зависеть от решения вопросов с коррупционной составляющей. Но олигархической власти Украины, конечно, удобно оставаться в том векторе, в котором она была до 2014 года – с наличием "серых", "черных" транзитных потоков и других нелегальных финансовых ресурсов. Сейчас с этим несколько сложнее. Есть требования со стороны надзирающих органов, МВФ, Всемирного банка, да и, собственно, патронов в Вашингтоне по проведению реформ. При этом мы уже видим переход от экономических проблем к социальным, а далее к политическим. То, что происходит на улицах – "МихоМайдан" и т.д. – говорит о том, что общество сильно разбалансировано", – отметил Никита Исаев.

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