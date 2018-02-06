Военный политолог: успехи российской армии не дают покоя генералам НАТО

Экс-главком НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что российская армия "усваивает уроки". В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин отметил, что отставной генерал всегда отличался способностью передергивать факты.

США заинтересованы в "более широких" переговорах с Россией, но не могут их вести из-за политики Москвы на мировой арене, заявил бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе американский генерал в отставке Филип Бридлав.

"Нам нужны более широкие переговоры с российскими партнерами, которые мы не можем вести из-за их действий", – сказал Бридлав в ходе дискуссии в Вашингтоне, отвечая на просьбу прокомментировать участившиеся инциденты с участием военных самолетов двух стран, в частности в небе над Черным и Балтийским морями.

Генерал в отставке обратил внимание на то, что подобные инциденты происходят и в Сирии. "Мы должны иметь более серьезные возможности для того, чтобы решать подобные вопросы", – отметил он.

Бридлав возложил на Москву вину за события в Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, а также напомнил о воссоединении Крыма с Россией.

"То, что они делали в Грузии, они затем осуществили в Крыму гораздо лучше. У них вооруженные силы, которые усваивают уроки. И их действия отражают (российскую – ред.) политику по оказанию давления на НАТО", – сказал экс-главком ОВС НАТО.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что Бридлав и раньше отличался способностью передергивать факты.

"Американский генерал в отставке Филип Бридлав продолжает передергивать факты. Еще будучи главнокомандующим ОВС НАТО в Европе, он активно выступал против России, и на пенсии он не может остановиться, продолжает обвинения. Ныне его беспокоят взаимоотношения самолетов-разведчиков. Американская авиация в Черном и в Балтийском морях пытается нарушить воздушные границы РФ. Наши летчики строго следят за этим. Однако это не нравится американцам – мол, мы быстро усваиваем уроки и быстро решаем проблемы, которые запрещены оценочным суждением Соединенных Штатов. Подобного рода заявления носят провокационный характер и требуют отпора. Наши Вооруженные силы великолепно себя зарекомендовали в Сирии. И это, конечно, не дает покоя американским генералам. Вот они и ищут предлоги, чтобы в информационном пространстве как можно сильнее "укусить" Россию", – сказал Андрей Кошкин.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли ее гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Власти России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

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