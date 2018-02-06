Мнение: майор Филипов совершил в Сирии настоящий подвиг

Пилот штурмовика Су-25 Роман Филипов, погибший в бою с террористами в Сирии, представлен к званию Героя России посмертно. В эфире радио Sputnik профессор Александр Гусев отметил, что российский военнослужащий со всей решимостью боролся с терроризмом.

Погибший в Сирии пилот штурмовика Су-25 майор Роман Филипов до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить, что атакован ракетой, сообщает Минобороны России.

"При выполнении 3 февраля облета зоны деэскалации "Идлиб" для контроля режима прекращения огня ведущий в паре российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой", — говорится в сообщении.Неравный бой

Как отметили в оборонном ведомстве, тяжело раненный летчик после приземления был окружен, принял бой и в итоге подорвал себя гранатой.

"Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольном террористам, майор Роман Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, будучи тяжело раненым, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой", — говорится в сообщении.

В Минобороны также рассказали, что майор Филипов был опытным летчиком, не в первый раз находился в командировке в Сирийской Арабской Республике.

"На счету майора Романа Филипова в Сирии десятки блестяще выполненных боевых задач по уничтожению боевиков международных террористических группировок и сопровождению гуманитарных автоколонн российского Центра примирения враждующих сторон в освобожденные от террористов населенные пункты", — говорится в сообщении.

Министр обороны России Сергей Шойгу представил Романа Филипова к присвоению звания Героя Российской Федерации посмертно, сообщили в российском военном ведомстве.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik отметил, что майор Филипов со всей решимостью боролся с терроризмом в Сирии.

"Погибший в Сирии пилот российского штурмовика Су-25 Роман Филипов, который представлен министром обороны Сергеем Шойгу к званию Героя России, безусловно, заслуживает этого звания. В Сирии он выполнял фактически миротворческую миссию. Подорвав себя гранатой, Роман Филипов совершил настоящий подвиг. То, что происходит сейчас в Сирии и целом ряде других стран Ближнего Востока — это глобальный кризис со всеми вытекающими последствиями. И если гидре под названием "международный терроризм" не оторвать голову в Сирии, Ираке, Афганистане, то щупальца этой гидры окажутся в Европе, в РФ и других точках мира. Роман Филипов, погибая, думал, прежде всего, о том, чтобы мирные люди, в том числе и в Сирии, спали спокойно. Ценой своей жизни наш майор доказал всем, что российские Вооруженные силы живы, как бы кто на Западе ни хотел нас похоронить. Наши ребята доказывают всему миру, что ситуация под контролем, в том числе и в Сирии", — сказал Александр Гусев.

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