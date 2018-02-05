Депутат: приехавшие в Крым депутаты поломали "стройный" немецкий порядок

В правительстве ФРГ заявили, что критически относятся к визитам региональных депутатов в Крым, но частные поездки не подпадают под санкции. Это заявление прокомментировал для радио Sputnik депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

В Берлине критически относятся к визитам региональных депутатов в Крым, но частные поездки не подпадают под санкции, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Хотим сказать от имени правительства, что о поездке многих земельных депутатов "Альтернативы для Германии" мы узнали из СМИ. Мы принципиально критически относимся к таким поездкам, но частные поездки не подпадают под санкции", – сказал Зайберт.

В Крым с официальным визитом прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. Делегация пробудет на полуострове по 9 февраля. В ее состав вошли депутаты от правой партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны – Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна – Вестфалии.

Ситуацию прокомментировал для радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

"Немецкий кабмин так боится возмущения Украины, что готов "придушить" своих региональных политиков за поездки в Крым. Но европейская демократия запрещает политические репрессии, и все, что остается – это лишь порицать своих земляков за желание признать Крым и отменить санкции. Судя по всему, в ближайшей перспективе мы увидим, что помимо мигрантов Германия возьмет на себя, а точнее, на "закорки" Украину, благо дисциплинированный немецкий народ не бунтует из-за повышения пенсионного возраста. А с Украиной "на плечах" пенсию можно будет вообще отменить. Но группы "несознательных" региональных депутатов, приезжающих в Крым, ломают всю эту стройную организацию нового немецкого порядка. Вот и стучит туфлею по столу господин Штеффен Зайберт в бессильной ярости и мечется между двух огней – и перед Украиной неудобно, и депутатов партии "Альтернатива для Германии" в карцер не посадишь – демократия не велит", – отметил Руслан Бальбек.

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